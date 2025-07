Três pessoas morrem após carro sair da pista durante rali na França

Três pessoas morreram após um carro sair da pista em um rali na França. Saiba detalhes sobre o acidente e a investigação em andamento. Uma tragédia no Rallye de la Fourme d’Ambert.

Três pessoas morreram neste sábado (26) após serem atingidas por um carro que perdeu o controle e saiu da pista durante uma prova de rali na França. O acidente ocorreu por volta das 10h (horário local), 5h no horário de Brasília, nas proximidades da cidade de Ambert, na província de Puy-de-Dôme, durante o Rallye de la Fourme d’Ambert.

De acordo com autoridades francesas, o veículo participante da competição saiu da pista e atingiu vários espectadores que acompanhavam o evento. Duas vítimas morreram ainda no local e uma terceira faleceu no hospital após não resistir aos ferimentos graves. Entre os mortos estão dois irmãos, de 70 e 60 anos, e um homem de 44 anos, segundo o Ministério Público, que já abriu uma investigação sobre o caso.

A prefeitura de Puy-de-Dôme classificou o acidente como uma “tragédia” e informou que está prestando apoio às vítimas e seus familiares. “Nossos pensamentos estão com as vítimas, seus familiares e todas as pessoas afetadas por esta tragédia”, declarou o governo local em nota oficial.

Além das vítimas fatais, outras pessoas que estavam no local foram atendidas em estado de choque por equipes de emergência. O prefeito da região se deslocou até a área do acidente para acompanhar a situação e prestar solidariedade.

Ainda não há informações sobre as causas do acidente, que continua sob investigação das autoridades francesas.