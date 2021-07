Três novos projetos começam a tramitar

Novos três projetos de lei (PLs) começaram a tramitar na sessão ordinária desta quarta-feira (14). Todos são de autoria parlamentar, mas só devem ser analisados por comissões da Casa após o recesso parlamentar, que se inicia no dia 18 de julho (domingo). Os trabalhos legislativos retornam no dia 2 de agosto.

O PL 344/2021 suspende prazo e multa previstos para o Imposto sobre Transmissão Causa Mortis e Doações de Quaisquer Bens ou Direitos (ITCMD), enquanto durar o estado de calamidade pública decretado devido à pandemia. A iniciativa é do deputado Pr. Marcos Mansur (PSDB).

A medida congela a aplicação do que consta no parágrafo 2º do artigo 16 da Lei 10.011/2013, que dispõe sobre o ITCMD. O dispositivo fala que, se o inventário foi requerido 60 dias após a abertura da sucessão, multa de 10% do valor do imposto será cobrada, mesmo que o recolhimento tenha sido feito no prazo. A matéria será analisada pelas comissões de Justiça e Finanças.

Já o 343/2021, de Sergio Majeski (PSB), proíbe que o superávit financeiro do Fundo Estadual de Recursos Hídricos do Espírito Santo (Fundágua) seja revertido ao Tesouro Estadual. Para isso, a proposta revoga o parágrafo 2º do artigo 4º da Lei 9.866/2021. Os colegiados de Justiça, Meio Ambiente e Finanças emitirão parecer sobre a iniciativa.

Por fim, também foi autorizada a tramitação do PL 342/2021. A medida de Doutor Hércules (MDB) institui o Julho Verde, uma referência ao Mês de Combate ao Câncer de Cabeça e Pescoço. A Comissão de Justiça avaliará a proposta.

Devolvido

O PL 339/2021, de autoria do governo, que constava no Expediente para Simples Despacho, foi devolvido a pedido. Pela matéria, o Executivo fica autorizado a doar área de terra devoluta em Fundão ao Instituto Nacional de Colonização e Reforma Agrária (Incra).