FreePik Três mitos sobre o sono do bebê que podem atrapalhar a rotina

A rotina de sono infantil nos primeiros meses de vida é algo que assusta muitos pais, e com tantas “dicas” e “verdades” que, apesar de parecerem ajudar, só atrapalham essa rotina, é importante saber filtrar as informações. Para a especialista em sono infantil, Eliana Dias, os bons hábitos de sono podem e devem ser ensinados.

“Ensinar esses hábitos trazem um grande benefício para o desenvolvimento adequado do bebê”, explica Eliana. Pensando nisso, a especialista separou três mitos sobre o sono do seu filho que podem atrapalhar a rotina e o desenvolvimento dele.

1. Deixar o bebê sem sonecas e cansá-lo ajuda a dormir melhor durante a noite

É uma das mentiras mais contadas e passadas adiante. A verdade é que o bebê precisa das sonecas do dia, elas são responsáveis por regular as emoções e estabilizar o bebê para o sono noturno. Importante ressaltar que em cada idade o bebê tem uma capacidade e uma necessidade de soneca, é crucial esse descanso ser distribuído de forma organizada dentro da rotina.

2. É normal o bebê acordar a noite inteira

Apenas um bebê RN acorda durante a noite a cada 2 ou 3h. Se ele, depois desta fase acorda a noite toda, pode ser rotina desajustada e/ou a falta de bons hábitos de sono. Criar uma rotina é extremamente importante para regular o sono do bebê, criança e, também, o dos pais mas, somente uma boa rotina não faz com que o bebê durma a noite toda.

3. O bebê já nasce sabendo dormir

Totalmente mito! Ele não sabe e, caso você não saiba conduzir uma rotina respeitando a idade, as necessidades e ensine bons hábitos de sono para seu filho, a tendência é ele não aprender sozinho ao longo da vida. Por mais que apareçam os desafios no começo, com a educação de sono é totalmente possível todo bebê dormir com autonomia.

Saiba mais sobre moda, beleza e relacionamento. Confira as notícias do iG Delas!

Fonte: Mulher