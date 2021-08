Três máscaras capilares caseiras para cuidar bem dos fios

iStock As hidratações caseiras são opções incríveis para manter a saúde dos fios

Cuidar dos cabelos em casa é uma tarefa mais fácil do que se imagina. Mesmo com o hábito tendo aumentado durante a fase mais restrita da pandemia, optar por receitas caseiras para manter a saúde dos fios sempre foi uma técnica bem popular, especialmente para poupar gastos.

Elma Martins, terapeuta capilar do Sense 543, conta que maus hábitos como dormir com o cabelo molhado pode causar queda dos fios e indica três receitinhas que vão ajudar a saúde capilar.

Cabelo com raiz oleosa e ponta muito seca

Ingredientes

30 ml de óleo vegetal de jojoba ou semente de uva

10 gotinhas de óleo essencial de melaleuca

Inicie pelo couro cabeludo, fazendo massagem e vá puxando a mistura para o comprimento do fio. Depois colocar uma toalha (não precisa ser molhada) na cabeça e deixar agir por uma hora mais ou menos. Após o tempo de ação, enxaguar com shampoo e condicionador adequado.

“Essa receita vai nutrir profundamente o couro cabeludo, além de ajudar a desembaraçar o cabelo. Essa mistura serve também para amenizar problemas como irritações, eczemas atrás da orelha, por exemplo”, recomenda.

Para todos os fios

Ingredientes

30ml de óleo vegetal de jojoba

5 gotas de óleo essencial de alecrim

1 colher de sopa de mel

Aplicar no couro cabeludo com massagem e ir descendo para o comprimento do fio. Deixar agir por uma hora mais ou menos e lavar com shampoo e condicionador apropriado.

“Essa receita é uma das minhas prediletas, dá uma fortalecida no couro cabeludo e no fio, é um espetáculo. O óleo de jojoba é muito semelhante ao óleo produzido pelo nosso couro cabeludo, ele nutre, condiciona, então assim é um óleo muito seguro de ser usado”, ensina a especialista.

Para cabelos finos

Ingredientes

30 ml de óleo vegetal de abacate ou girassol

10 gotas de óleo essencial de lavanda ou camomila

Aplicar no couro cabeludo com massagem e ir descendo para o comprimento do fio. Envolver o cabelo com uma toalha e deixar agir por uma hora. Deixar agir por uma hora mais ou menos e lavar com shampoo e condicionador apropriado.

“A escolha do shampoo, condicionador e finalizador é muito importante, as pessoas não devem usar milhares de produtos diferentes”, diz a profissional.