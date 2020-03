Três jovens são executados dentro de carro

arrow-options undefined 90 mil brasileiros devem estar em quarentena na Itália

O Ministério das Relações Exteriores estima que entre 70 mil a 90 mil brasileiros estejam entre os isolados na quarentena italiana anunciada neste domingo (8). O primeiro-ministro Giuseppe Conte colocou em isolamento as regiões da Lombardia e outras 14 províncias, incluindo Milão e Veneza.

A quarentena anunciada por Conte deve seguir até o dia 3 de abril. Escolas, ginásios, museus, cinemas e clubes noturnos, além de outros espaços públicos da região também estão fechados. Segundo o Estadão, o número de brasileiros na região da Lombardia está entre 40 mil e 60 mil. Essa foi a área mais afetada pelo surto do novo coronavírus que já matou 230 pessoas na Itália.

Os números, no entanto, são apenas estimativas do Itamaraty , já que os cidadãos brasileiros não têm obrigação de se registrar no consulado enquanto estão viajando para outros países. O governo federal não se manifestou sobre resgatar os brasileiros que manifestarem interesse em sair da Itália como aconteceu com um grupo de pessoas que estavam em Wuhan, na China.

A Itália é o país europeu que mais sofre com o novo coronavírus . Eventos esportivos e religiosos têm sido cancelados ou “ajustados” para evitar a propagação do vírus. Uma das medidas mais radicais foi a transmissão das missas do Vaticano pela internet .

No Brasil, o coronavírus infectou 24 brasileiros que estiveram na Itália, de acordo com uma plataforma do Ministério da Saúde. Os casos suspeitos são de 664.