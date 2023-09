Três indivíduos são indiciados após discriminarem atletas da equipe feminina de futebol de Barra de São Francisco

A Polícia Civil do Espírito Santo (PCES), por meio da Delegacia Regional de Barra de São Francisco, concluiu, nesta quarta-feira (27), o inquérito policial que investigava a prática de crimes de homofobia e misoginia ocorridos na cidade no mês de setembro.

A investigação se deu início a partir do registro de boletim de ocorrência feito por atletas da equipe feminina de futebol de Barra de São Francisco. Segundo constava no documento, as mulheres estavam treinando no estádio municipal Joaquim Alves, quando atletas da equipe master de futebol masculino da cidade adentraram o campo a fim de intimidá-las para que saíssem do gramado.

Os homens se dirigiram às mulheres utilizando palavras de baixo calão e de forma discriminatórias se utilizaram de falas preconceituosas relacionadas à orientação sexual das mulheres.

A equipe da delegacia realizou diligências no sentido de ouvir as vítimas, testemunhas e investigados.

“O inquérito policial concluiu pelo indiciamento de três indivíduos pelos crimes previstos no Art. 2º-A e Art. 20, caput, § 2º, ambos da Lei 7.716/89. O inquérito policial foi remetido ao Poder Judiciário e não houve pedido de prisão dos indiciados”, afirmou o adjunto da Delegacia Regional de Barra de São Francisco, delegado Daniel Azevedo.

