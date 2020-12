Três homens são detidos e uma submetralhadora caseira é apreendida pela Força Tática após tentativa de homicídio em São Gabriel da Palha

Uma ação rápida de militares da Força Tática da 3ª Companhia do 2º Batalhão resultou na prisão de três homens, na noite desta quarta-feira (02), em São Gabriel da Palha. Eles são suspeitos de terem cometido uma tentativa de homicídio horas antes da prisão. Com o grupo foi apreendida uma submetralhadora, um revólver calibre 38, munições e droga.

Horas depois de um adolescente de 14 anos ter sido alvejado por disparos de arma de fogo no bairro Aimorés em razão da disputa do tráfico de drogas, a equipe policial recebeu denúncia anônima de que indivíduos estariam andando armados pelas ruas do bairro Santa Helena e efetuando disparos em via pública. Os militares realizaram patrulhamento ostensivo nas localidades e avistaram três indivíduos suspeitos dentro de um veículo GM/Celta. Após abordagem e buscas foi encontrada no interior do veículo uma submetralhadora de fabricação caseira, um revólver calibre 38, 24 munições entre calibres 38 e 380, uma bucha de maconha, além de R$594,00 em espécie.

Um dos indivíduos é o acusado de balear o adolescente. Ele e os outros dois detidos foram encaminhados juntamente com os materiais apreendidos ao plantão policial.

De acordo com o comandante da 3ª Cia, capitão Cleiton José Brito, a Polícia Militar continuará a reprimir o tráfico de drogas e os crimes contra a vida, nos municípios de São Gabriel da Palha e Vila Valério, principalmente com ações de inteligência e a atuação do patrulhamento tático motorizado. A população pode ajudar as autoridades com informações via telefone de emergência 190 ou por meio do Disque Denúncia 181.

