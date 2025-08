Três alimentos que você deve cortar para perder gordura abdominal

Nutricionista revela os alimentos que sabotam seu emagrecimento e ainda prejudicam a saúde intestinal e cardiovascular

Perder gordura abdominal é um dos objetivos mais comuns de quem busca saúde e boa forma. Para isso, alguns alimentos precisam sair do prato, segundo a nutricionista Sumaya Aissami. Ela destaca três vilões que dificultam a queima de gordura nessa região: ultraprocessados, álcool e frituras.

“Ultraprocessados combinam açúcar, gordura e aditivos, o que os torna altamente calóricos. Eles provocam picos glicêmicos e inibem a oxidação de gordura”, explica.

O problema vai além da estética: esses produtos também contêm corantes, conservantes e adoçantes artificiais que alteram a microbiota intestinal, afetando diretamente o metabolismo.

O álcool, além de calórico, inibe a queima de gordura corporal e compromete a barreira intestinal. “Isso favorece a entrada de toxinas na corrente sanguínea e desencadeia um processo inflamatório sistêmico”, alerta Sumaya.

A nutricionista também alerta para o consumo de fritura: “As frituras têm alta densidade calórica por serem preparadas em gordura e são ricas em gorduras saturadas e compostos oxidantes. Isso pode causar desequilíbrios no colesterol e prejudicar a saúde cardiovascular.”

Atenção para o horário da refeição

A nutricionista também aponta que o horário do consumo faz diferença.

“À noite, o corpo tem menor sensibilidade à insulina e o metabolismo está mais lento. Comer alimentos calóricos ou de digestão difícil nesse período favorece o acúmulo de gordura abdominal e piora o sono.”

Como substituir os “vilões”

Para não sentir tanta restrição ao cortar esses itens, ela sugere substituições. “Atualmente, há produtos mais limpos, com menos ingredientes, sem açúcar e sem adoçantes artificiais. Para as frituras, o ideal é preferir versões assadas ou feitas na air fryer. Já no caso do álcool, oriento reduzir a frequência e, se for consumir, escolher opções como gin ou vodka com água tônica zero ou água de coco, ou uma taça de vinho.”

Por fim, Sumaya recomenda manter um intestino saudável, praticar atividade física, incluir fibras como aveia, psyllium e chia, hidratar-se bem, consumir chás antioxidantes e diuréticos e cuidar da qualidade do sono e do estresse. Tudo isso contribui para um emagrecimento mais eficiente e duradouro.