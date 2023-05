Trem na Áustria toca discurso nazista e é investigado pela polícia

Divulgação/ Aline Massuca A operadora ÖBB informou que foi aberta uma investigação sobre o caso

Os passageiros de trem na Áustria foram surpreendidos ao ouvirem a gravação de um áudio em que se tinha um discurso nazista sendo amplificado pelos alto-falantes . A situação ocorreu no último domingo (14), e trazia uma fala do ditador Adolf Hitler , além de slogans do regime Nazista . O trem tinha o percurso Bregenz a Viena.

Dentre os cumprimentos e slogans nazistas , estavam o “Heil Hitler” e “Sieg heil”, proferidos pelos alto-falantes do transporte.

Dentre os passageiros, estava o rabino da cidade de Viena, Schlomo Hofmeister, publicou no Twitter que estava “chocado” por ter ouvido o discurso de Hitler , e ressaltou o fracasso da operadora do trem em desligar a reprodução do discurso .

“Me senti perturbado, acima de tudo, quando alguns passageiros começaram a rir, quando a voz de Hitler e as palavras “Sieg Heil!” explodiu dos alto-falantes e o trem não forneceu nenhuma explicação ou garantia, mas tudo isso foi ignorado!”, disse o rabino.

A reprodução começou faltando cerca de 25 minutos para o fim da viagem, quando passavam pela cidade de St. Pölten. O rabino conversou com a CNN e explicou como foi a situação. Primeiro, começou com uma “música estranha, trechos de conversa e risadas que de repente se transformaram em um discurso de Hitler tocado cada vez mais alto”.

Segundo o religioso, ele havia pensado que fosse um erro, logo após uma piada de mal gosto, até que “de repente sentiu-se enjoado”. Havia ficado claro que o sistema sonoro do trem havia sido hackeado. Segundo ele, alguns passageiros se sentiram em pânico.

O porta-voz da ÖBB, operadora responsável pela linha ferroviária, disse que “alguém abriu ilegalmente o interfone com uma chave duplicada e tocou um discurso de Hitler em um alto-falante ”. Ele informou à CNN que o incidente foi informado para a polícia, e segue sendo investigado. Duas pessoas suspeitas foram identificadas pelas câmeras de segurança.

Outro passageiro era o parlamentar austríaco, David Stögmüller, ao qual fez um tweet com seu rosto e expressando descrença pelo que ouvia. No vídeo, pode-se ouvir ao fundo o slogan do regime.

Já a jornalista Colette Schmidt, que seguia também em viagem, pediu respostas sobre o ocorrido no trem . “Você poderia nos esclarecer por que um trem inteiro ouviu o discurso de Hitler?”, ela perguntou. “Incluindo gritos fervorosos de Sieg Heil? Eles foram hackeados? O que está acontecendo?”, publicou.

Ela completou em outro tweet, dizendo que “Além do fato de que eu e outros austríacos ficamos completamente chocados: o que um convidado estrangeiro pensa quando os discursos de Hitler são tocados nos alto-falantes de nossos trens? Supostamente veio ‘da tecnologia’. O quê?!”

