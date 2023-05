Treino desta sexta-feira definiu o Furacão para o jogo contra Bragantino pelo Brasileirão

Após a vitória contra o Botafogo pela Copa do Brasil, a equipe principal do Athletico Paranaense se reapresentou na manhã desta sexta-feira (19.05) no CAT Caju. O treino apronto foi realizado visando o próximo desafio pelo Campeonato Brasileiro contra o Red Bull Bragantino, que acontece às 18h30 deste sábado (20), no Estádio Nabi Abi Chedid, em Bragança Paulista (SP).

Com apenas três pontos de diferença do primeiro colocado após seis rodadas, um bom resultado no interior paulista pode manter o time athleticano entre os líderes da competição. O elenco vem se dedicando intensamente, tendo disputado nove partidas em três competições diferentes nos últimos 30 dias.

No treino desta sexta-feira, os jogadores deram sequência aos exercícios de recuperação física, participaram de uma reunião técnica pré-jogo e realizaram treinamento técnico e tático. Após a sessão, foram definidos os atletas convocados e o time ficará concentrado em Atibaia (SP), cidade vizinha a Bragança Paulista (SP).

Após a partida contra o Red Bull Bragantino, a equipe athleticana continuará no interior de São Paulo, cumprindo agenda de treinos no domingo (21) e na segunda-feira (22), em Atibaia (SP). Em seguida, o time partirá para Belo Horizonte (MG), onde enfrentará o Atlético-MG pela CONMEBOL Libertadores na terça-feira (23).

O Athletico Paranaense ocupa atualmente a quinta colocação do Brasileirão 2023, com 12 pontos, tendo Botafogo (15 pontos), Palmeiras (14), Fluminense (13) e Cruzeiro (12) na frente. O Red Bull Bragantino é o 13º colocado, com sete pontos.

Fonte: Esportes