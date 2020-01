Trecho da BR 101 é interditado após queda de barreiras

O Portal de Serviços Corporativos da Secretaria de Gestão e Recursos Humanos (Seger) lançou uma funcionalidade para auxiliar gestores de secretarias e autarquias a tomarem a melhor decisão quanto à locação de veículos ou utilização de aplicativos de transporte de passageiros para deslocamento de servidores no atendimento de demandas administrativas e na prestação de serviços à população.

Na calculadora “Locado ou App?” é possível inserir os dados dos contratos de locação, gasto com combustível, salário do motorista e quilômetro rodado e compará-los com os dos contratos para prestação de serviços de transporte por aplicativo. A análise projeta quanto seria o gasto anual com a locação.

A ferramenta pode ser acessada por toda a população através do site Serviços Corporativos, no link Deslocamentos e também por gestores de todas as esferas, não somente do Poder Executivo Estadual, que têm a possibilidade de fazer as consultas dos respectivos órgãos para tomada de decisão ou mesmo para controle da qualidade do gasto público.

No caso do Poder Executivo Estadual, o uso do transporte por aplicativo foi ampliado em agosto de 2019, com o novo contrato firmado pela Seger com a Brazil GO Tecnologia e Serviços – EPP, vencedora da última licitação. De acordo com dados da Gerência de Serviços Corporativos (Gecor) da Seger, em 2019 foram feitas 13.464 corridas, com quilometragem média de 9,82 km e tíquete médio de R$ 23,95. Atualmente, a frota de veículos locados é de 439, no total.

A ampliação deste serviço – destinado ao deslocamento de servidores no atendimento de demandas administrativas – possibilitará a redução gradual da frota locada. Para efeitos de comparação, o custo do quilômetro rodado do aplicativo ofertado pela empresa vencedora da licitação é de R$ 2,36, enquanto o locado é de aproximadamente R$ 4,80.

Para a secretária de Gestão e Recursos Humanos, Lenise Loureiro, a calculadora é um elemento que facilita a convicção do gestor pelo menor custo. “Para cada veículo locado são necessários três contratos diferentes, sendo um de locação, um de abastecimento e o do motorista, com um servidor responsável por cada um deles. Já o transporte por aplicativo substitui essas três contratações por apenas uma. Cabe ao gestor usar a ferramenta para aferir o que é mais vantajoso para seu órgão”, salienta.

