TRE suspende eleição suplementar em Conceição da Barra

Tribunal decidiu no começo da noite desta quarta que pleito previsto para o dia 21 de junho não deve ocorrer em função da pandemia do novo coronavírus

O presidente do Tribunal Regional Eleitoral do Estado (TRE-ES), desembargador Samuel Meira Brasil Júnior, decidiu suspender a eleição suplementar de Conceição da Barra, Norte do Espírito Santo, prevista para o dia 21 de junho.

A decisão foi referendada pelos desembargadores do tribunal em sessão virtual do Pleno do TRE-ES. A suspensão foi devido à pandemia do novo coronavírus.

“Estamos diante de uma situação de exceção por causa da pandemia que assola o país e com base em alguns casos já apreciados pelo TSE. Como a pandemia não recuou como esperávamos, seria muito arriscado continuar com a eleição em Conceição da Barra”, disse o desembargador Samuel Meira Brasil Júnior.

O TRE-ES decidiu afastar o prefeito de Conceição da Barra, Francisco Bernhard Vervloet, o Chicão (PSDB) e o vice, Jonias Dionízio Santos (Pros), por abuso de poder. A cassação definitiva aconteceu em 12 de março.

Antes de ser eleito prefeito, Chicão era secretário de Assistência Social. Ele foi acusado de conduta indevida, por estar à frente de um programa social que oferecia cursos de qualificação profissional, o que é proibido pela legislação.

Com a cassação de Chicão, o então presidente da Câmara Municipal, Walison José Santos Barcelos, o Mateusinho, foi empossado pelo Legislativo, no cargo de prefeito de Conceição da Barra.

Caso o TRE-ES não marque outra data para a realização de nova eleição, Mateusinho deverá ocupar o cargo até de 31 dezembro.