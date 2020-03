TRE-ES afasta prefeito Chicão de Conceição da Barra; Mateusinho assume nesta sexta-feira

O presidente do TRE do Espírito Santo Samuel Meira Brasil afastou o prefeito Chicão de Conceição da Barra. Com isso, assume a prefeitura o presidente da Câmara vereador Mateusinho. A posse acontece nesta sexta-feira (13), às 08 horas na Câmara Municipal de Vereadores.

Chicão estava no cargo mediante liminar mas a partir de agora perde em definitivo o mandato. Juntamente com seu vice Jonias.

O agora ex-prefeito Chicão e Jonias tentaram se manter no comando da prefeitura mediante embargo de declaração que foi negado por unanimidade pelo Superior Tribunal Eleitoral

O advogado José Teles que entrou com uma ação como representante do PMN que deu origem ao processo de cassação do Chicão e Jonias afirmou que Mateuzinho deve permanece no comando do município até o final de 2020, pois não acredita em tempo hábil para marcação de nova eleição tendo em vista do pleito que acontece em outubro.

Abaixo cópia do ofício enviado a Câmara de Vereadores: