Transporte escolar em São Mateus tem 13 ônibus irregulares, diz Paulo Fundão

Situação foi relata ao presidente da Câmara Paulo Fundão

São Mateus – Onde há fumaça, há fogo! Ao apurar uma suspeita que pairava sobre o transporte escolar que atende a rede municipal, o presidente da Câmara de Vereadores, Paulo Fundão, obteve a informação oficial de que 13 ônibus estão irregulares em São Mateus. A fonte é o Departamento Estadual de Trânsito (Detran). Ao relatar a situação na tribuna do Parlamento, Paulo Fundão cobrou providências imediatas do Poder Executivo Municipal.

“As vidas das nossas crianças estão correndo risco diante da irresponsabilidade daqueles que têm a responsabilidade de gerir os recursos públicos do município de São Mateus. Aqui eu quero chamar a atenção da senhora secretária de Educação e do senhor prefeito: Coloquem os ônibus do transporte escolar para funcionar de forma regular. Se alguma coisa acontecer com nossas crianças, vocês serão responsabilizados de forma penal, civil e administrativa” – advertiu o presidente da Câmara de São Mateus.

Em discurso enfático, e repetindo uma postura adotada desde agosto quando confrontou diretamente a secretária de Educação, Paulo Fundão cobrou o início imediato da reforma da Escola Municipal de Ensino Fundamental Dora Arnizaut Silvares (Caic), que tem recursos liberados pelo Governo do Estado há mais de um ano. O prédio escolar encontra-se em estado crítico, conforme apurado pelos vereadores e relatos da própria comunidade escolar.

O vereador presidente ainda cobrou o repasse de duas parcelas atrasadas do Programa de Autonomia Financeira Escolar da Rede Pública Municipal (Proaufe), estabelecidas em lei municipal. De acordo com ele, nas escolas estão faltando materiais básicos, o que estaria forçando as próprias instituições a buscarem ajuda na comunidade.

Paulo Fundão ainda relatou a situação lamentável da Escola Pluridocente Municipal Antônio Maciel Filho, do Bairro Jambeiro, cuja reforma já havia sido objeto de Indicação dele em março de 2022, com aprovação unânime em plenário. Em visita esta semana ao prédio escolar, junto com o vereador Lailson da Aroeira, ele constatou crianças estudando num ambiente que chamou de deplorável, com infiltrações e mofo, e sem banheiro para as professoras, entre outros problemas.

Na tribuna, o parlamentar disse ainda que, após a divulgação de vídeos sobre o problema, por ele e Lailson, foi informado que, enfim, no dia seguinte, a Secretaria de Educação anunciava providências para minimizar o problema.

“Estamos pedindo às autoridades, principalmente as estaduais, que olhem para São, que vejam no que São Mateus se transformou. Uma cidade pujante, de um povo trabalhador, que arrecada de 45 a 50 milhões de reais por mês, e nós andamos pelas ruas e vemos buracos, tudo remendado. Vemos as escolas faltando papel chamex, papel higiênico, material de limpeza, as unidades de saúde em estado lastimável –sem médico, ou sem remédio nas farmácias. Este é o São Mateus do Espírito Santo, o outro, deve ser de São Paulo” – completou Paulo Fundão.