Transporte de presos é pauta em comissão

Estão agendadas dez reuniões das comissões temáticas da Assembleia Legislativa (Ales) para a próxima semana. Os parlamentares vão abordar assuntos como a escolta de presos e reeducandos, a redução do pó preto que assola a Grande Vitória, retrocessos contra a população negra, as particularidades da doença fibromialgia e as dificuldades enfrentadas pelos escritores capixabas.

A Comissão de Proteção à Criança e ao Adolescente realiza reunião na quarta-feira (24) para debater políticas para acompanhamento e escolta de presos e reeducandos suspeitos de tráfico de drogas. O encontro vai acontecer às 14 horas no Plenário Dirceu Cardoso.

Para o presidente do colegiado, Delegado Danilo Bahiense (sem partido), o tema é de suma importância para as categorias dos policiais penais e dos agentes socioeducativos, pois é preciso zelar pela segurança desses profissionais, que trabalham na reinserção social de adultos e de adolescentes.

“É necessário preservar a integridade desses valorosos servidores públicos. Muitos deles executam a tarefa sem arma de fogo. A própria Sejus tem colocado policiais penais desarmados para acompanhar suspeitos de alta periculosidade. Esses profissionais já passaram por situações em que bandidos fortemente armados realizaram emboscadas e conseguiram recuperar seus parceiros de crimes”, lamenta.

Foram convidados para a reunião representantes dos servidores do sistema penitenciário do Espírito Santo, do atendimento socioeducativo e dos inspetores penitenciários; além de integrantes da Ordem dos Advogados do Brasil (OAB/ES); do governo do Estado; da Defensoria Pública (DPES); do Ministério Público Estadual (MPES).

Pó preto

Mais cedo, às 12h10, a Comissão de Meio Ambiente vai promover uma discussão virtual a respeito dos avanços no cumprimento das metas estabelecidas no Termo de Compromisso Ambiental (TCA) 35/2018, assinado pela mineradora Vale S.A. com instituições federal e estaduais com o intuito de reduzir as emissões de pó preto. Um representante da empresa deve participar para esclarecer as dúvidas dos parlamentares.

Juventude negra

Os retrocessos nas políticas de promoção da igualdade racial, em especial contra mulheres e a juventude negra, vai ser o mote da audiência pública virtual do colegiado de Cidadania na quinta (25), às 14 horas. Devem participar da reunião representantes dos conselhos estaduais dos direitos das mulheres, da igualdade racial e da juventude; integrantes de movimentos sociais que atuam nesses campos; políticos e a secretária de Estado de Direitos Humanos, Nara Borgo.

Fibromialgia

Na terça (23) a Comissão de Saúde faz um debate sobre a fibromialgia, doença que causa dor por todo corpo e prejudica a qualidade de vida dos afetados. Os deputados vão receber para discorrer sobre o tema a professora Jarina Siqueira Guimarães, que possui a doença, e o médico anestesiologista André Felix Gomes Cordeiro. O encontro ocorre de forma presencial às 9 horas no Plenário Rui Barbosa.

Literatura

Já a Comissão de Cultura realiza encontro virtual na segunda (22), às 9 horas, com o tema “Os desafios dos escritores que produzem literatura no Espírito Santo”. O escritor capixaba Maxwell dos Santos vai fazer uma exposição sobre as dificuldades enfrentadas pelos autores locais.

Homenagens

Durante a semana ainda vão ocorrer três sessões solenes e uma especial. As solenidades vão homenagear os 80 Anos do Grupo Buaiz, o Corpo de Bombeiros Militar e os profissionais de segurança que atuam no combate à violência contra a mulher. Já a sessão especial vai fazer um debate acerca do fortalecimento das Organizações da Sociedade Civil do Estado. Todos os eventos vão ocorrer no Plenário Dirceu Cardoso.

Confira a agenda completa:

Segunda-feira (22)

9 horas – Comissão de Cultura – Virtual

11 horas – Comissão de Segurança – Plenário Dirceu Cardoso

13h30 – Comissão de Finanças – Virtual

Terça-feira (23)

9 horas – Comissão de Saúde – Plenário Rui Barbosa

13 horas – Comissão de Cidadania – Virtual

13h30 – Comissão de Justiça – Virtual

19 horas – Sessão Solene em homenagem aos 80 Anos do Grupo Buaiz – Plenário Dirceu Cardoso

Quarta-feira (24)

12h10 – Comissão de Meio Ambiente – Virtual

14 horas – Comissão de Proteção à Criança e ao Adolescente – Plenário Dirceu Cardoso

Quinta-feira (25)

9 horas – CPI dos Crimes Cibernéticos – Virtual

14 horas – Audiência Pública da Comissão de Cidadania – Virtual

19 horas – Sessão Solene em homenagem ao Aniversário do Corpo de Bombeiros do Estado do Espírito Santo – Plenário Dirceu Cardoso