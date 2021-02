Transportadores de combustíveis anunciam fim da greve em Minas Gerais

undefined undefined undefined

O Sindicato das Empresas Transportadoras de Combustíveis e Derivados de Petróleo do Estado de Minas Gerais (Sindtanque-MG) anunciou a suspensão da greve da categoria. A paralisação impactou nno abastecimento de gasolina e alcool nos postos de gasolina, gerando filas e trânsito intenso na capital Belo Horizonte.

De acordo com o presidente do sindicato, Irani Gomes, as atividades devem retornar imediatamente. A decisão foi tomada após reunião com o governo do estado de Minas Gerais, que apresentou sinalização positiva. “Esperamos que agora, com essa sensibilidade, o governo possa olhar para essa categoria que está tão sofrida devido ao aumento do óleo diesel que representa hoje mais de 60% do valor do frete”, disse Gomes.

No Twitter, o governador do Romeu Zema (Novo) comentou o retorno das atividades e se comprometeu em buscar uma solução para a categoria. “O Governo assume o compromisso de instalar já na próxima semana um grupo de trabalho em nossa equipe, em conjunto com representantes das entidades ligadas à cadeia do combustível, para a busca de uma solução dialogada e efetiva para as questões levantadas”, publicou.