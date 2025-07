Transplante capilar | Saiba quando é seguro retomar a vida sexual após a cirurgia

Dermatologista explica por que evitar o sexo logo após a cirurgia e o período ideal para voltar à atividade sem riscos

O galês Ruben Owen passou por um susto depois de desrespeitar as orientações médicas e ter relações sexuais logo após realizar um transplante capilar. No dia seguinte, ele acordou com o rosto extremamente inchado. O caso, ocorrido em 2022 e recentemente relembrado por ele nas redes sociais, serve como alerta para quem se submete ao procedimento e minimiza os cuidados do pós-operatório.

De acordo com Gustavo Martins, dermatologista, cirurgião dermatológico e especialista em transplante capilar, o inchaço é um efeito colateral esperado da cirurgia, mas pode se agravar quando o paciente não segue as recomendações, como evitar atividades que elevem a frequência cardíaca, entre elas, o sexo.

“Para fazer o transplante capilar, utilizamos anestesia local e soro fisiológico para auxiliar na implantação dos enxertos. Esse líquido infiltrado forma um volume que pode descer para a região ao redor dos olhos, causando inchaço, sensação de desconforto e, em alguns casos, dor”, explica o médico.

Segundo ele, o pico de inchaço costuma ocorrer até o quarto dia após a cirurgia. Durante esse período, é essencial evitar abaixar a cabeça por muito tempo, movimento que também está presente em algumas posições sexuais.

“As relações sexuais ficam liberadas a partir do quarto ou quinto dia após a cirurgia, quando o inchaço normalmente já foi absorvido pelo organismo”, afirma.

Ainda assim, se o paciente se sentir bem antes desse prazo, pode retomar a vida sexual com moderação. “Se houver disposição para ter relações antes, é possível, desde que se evite manter a cabeça muito baixa para não favorecer a migração do inchaço para o rosto”, orienta Martins.

No caso de Ruben, além do inchaço facial, ele chegou a desconfiar de uma infecção sexualmente transmissível antes de descobrir que o problema estava relacionado ao aumento da pressão arterial e à transpiração durante o sexo. Esses fatores podem prejudicar a cicatrização e aumentar o risco de infecção. Apesar do susto, o inchaço desapareceu em cerca de uma semana, sem comprometer o resultado do procedimento.

E quanto à masturbação? Segundo Gustavo Martins, não há restrição. Inclusive, até o ato sexual pode ser realizado no segundo dia após a cirurgia, desde que a posição não prejudique a recuperação.

A seguir, veja algumas posições que estão “liberadas”: