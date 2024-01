Transpetro abre inscrição para programa de estágio com vagas no ES

Bolsa auxílio é de R$ 740 para os estudantes de nível técnico e de R$ 1.300 para os que cursam o nível superior; contratos terão duração de dois anos

A Petrobras Transportes (Transpetro) está com inscrições abertas para o programa de estágio. São 59 vagas para estudantes de níveis médio e superior em diferentes áreas. A bolsa auxílio é de R$ 740 e R$ 1.300, respectivamente. Os selecionados recebem ainda seguro contra acidentes, recesso remunerado e auxílio-alimentação de R$ 333.

As inscrições podem ser feitas até 14 de fevereiro, no endereço eletrônico do programa.