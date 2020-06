Transmissão falsa da SpaceX deu golpe em usuários do YouTube

Reprodução Youtube SpaceX Transmissão falsa da Space X deu golpe em diversos internautas





Elon Musk e sua empresa espacial, a SpaceX , têm ganhado cada vez mais popularidade no mundo. Por conta disso, cibercriminosos vêm usando seus nomes para atrair possíveis vítimas para seus golpes. Nas últimas semanas, uma transmissão ao vivo em um canal falso do YouTube com o nome da empresa de Musk disponibilizava um QR code com ofertas enganosas em Bitcoin .

Para atrair as vítimas, um longo feed de mensagens enviadas por bots mostrava frases positivas, como “não posso agradecer o suficiente”. No texto da transmissão, que mostrava imagens da Nasa invertidas, uma promessa de doações da criptomoeda com retorno de 200% convencia quem assistia.

Ao entrar na página da comunidade do canal é possível notar algumas coisas estranhas. Todas as postagens são escritas em cirílico, alfabeto usado em línguas eslavas, como russo, sérvio e ucraniano, e, na mais antiga, uma foto com costelas de churrasco com a legenda “#bbq”.

No momento em que este texto foi produzido, a transmissão já havia sido derrubada pelo site, com um aviso de que o vídeo foi removido por violar as diretrizes da comunidade do YouTube exibido em seu lugar.