Transmissão do novo coronavírus despenca após vacinação e lockdown em Portugal

Reprodução/Twitter/@antoniocostapm Primeiro-ministro de Portugal, António Costa, em visita a hospital

Portugal conseguiu fazer despencar o número de contaminações pelo novo coronavírus (Sars-CoV-2) após reforçar seu programa de vacinação contra a Covid-19 e ampliar medidas de confinamento da população. O país, que chegou a ser considerado um dos melhores exemplos de combate à pandemia na Europa, viu a Covid-19 sair de controle em janeiro.

Naquele mês, Portugal passou vários dias na liderança mundial em novos casos e mortes por milhão de habitantes e fez até um pedido de ajuda internacional para cuidar de seus doentes. Agora, as taxas de contágio são as mais baixas da Europa.

A redução nas infecções foi conquistada com a imposição de um confinamento bastante restritivo. O lockdown implantado no país está em vigor desde 22 de janeiro e ainda não tem data para acabar. Mesmo com a boa notícia, especialistas e próprio governo consideram que os resultados ainda requerem atenção.

Um dos principais termômetros do estado da pandemia, o número de doentes internados caiu 73% entre 1º de fevereiro e 3 de março, passando de 6.775 para 1.827.

Você viu?

O número de mortes também segue em queda. Em 31 de janeiro, o país registrou o recorde de 303 óbitos pela doença. Em 3 de março, foram 41.

Portugal também reforçou seu programa de vacinação. A campanha de imunização, que começou com lentidão e ofuscada por denúncias de pessoas vacinadas indevidamente, engrenou e tem batido sucessivos recordes de doses aplicadas.

Até agora, o país já aplicou mais de 885 mil doses de vacina. Ele tem 10 milhões de habitantes, o que faz o percentual ficar um pouco abaixo de 10%. Cerca de 618 mil pessoas (6,2% da população) já receberam a primeira dose, e 266.716 (2,6%) já têm a vacinação completa.

De acordo com um relatório do Instituto Nacional de Saúde Dr. Ricardo Jorge publicado na última sexta-feira (26), Portugal estabilizou sua taxa de transmissão do vírus (Rt) em torno de 0,66 e 0,68. Isso quer dizer que, atualmente, um grupo de 100 pessoas contaminadas em Portugal transmite o novo coronavírus para 68 pessoas, fazendo com que os números caiam com o passar do tempo.