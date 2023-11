Vanessa Tuleski Trânsito de Mercúrio em Sagitário: como aproveitar essa boa fase

Nesta quarta-feira (10), Mercúrio entra no expansivo signo de Sagitário , onde permanecerá até o dia 1º de dezembro de 2023. O trânsito de Mercúrio em Sagitário representa uma mudança marcante em nossa forma de comunicação e interação.

Ao contrário da discrição e da estratégia que caracterizaram o trânsito de Mercúrio em Escorpião, que ocorreu de 22 de outubro a 10 de novembro, agora estamos prestes a experimentar uma fase de maior sinceridade, abertura e impulsividade em nossa maneira de se comunicar.

O que significa o trânsito de Mercúrio em Sagitário

Mercúrio em Sagitário é conhecido por encorajar a expressão franca e direta dos pensamentos e ideias.

Por isso, durante esse período, é provável que as palavras fluam mais livremente, e a tendência é que nos tornemos mais discursivos e dispostos a compartilhar nosso conhecimento com os outros.

Esse trânsito é um oportunidade para ensinar, aprender e explorar novos horizontes intelectuais.

Vantagens do período

Uma das maiores vantagens de Mercúrio em Sagitário é o otimismo que ele traz consigo, embora isso possa não ser imediatamente visível de início, porque temos outros trânsitos tensos, como contamos aqui nas previsões da semana .

Mas a tendência é que, com o tempo, comecemos a fazer mais planos e a desejar alçar voos mais altos em nossos projetos e aspirações.

Sagitário é um signo de expansão e busca por significado, e Mercúrio nesta posição nos incentiva a pensar grande e acreditar em nosso potencial.

Cuidados para este período

É importante mencionar que durante este trânsito de Mercúrio em Sagitário, devemos tomar cuidado com a indiscrição.

A franqueza e a abertura podem levar a situações desconfortáveis, como fazer perguntas inadequadas, dar palpites não solicitados ou não ouvir atentamente os outros.

Portanto, é crucial lembrar de ser respeitoso e considerado em nossas interações, mantendo o equilíbrio entre a honestidade e a sensibilidade.

Além disso, a partir de domingo (12), e durante toda a segunda quinzena de novembro, Mercúrio em Sagitário faz um sextil com Vênus em Libra . Esse representa uma ótima combinação para a vida cultural e social.

É uma oportunidade para encontros, reuniões sociais e discussões construtivas. Mesmo em um contexto de tensão, como pode ser indicado pelo mapa da Lua Nova, a capacidade de diálogo e conciliação estará presente.

