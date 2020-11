Transformações digitais ocorridas com pandemia são tema do 6º Seminário Banestes de Tecnologia e Negócio

O ano de 2020 trouxe diversas mudanças nas rotinas de trabalho e na comunicação interpessoal. Percebendo a importância de falar sobre o assunto no âmbito corporativo, o Banco do Estado do Espírito Santo (Banestes) lança a sexta edição do Seminário Banestes de Tecnologia e Negócio, que terá como tema central “A aceleração da transformação digital com o isolamento social”.

O evento é gratuito e acontece nos dias 24, 25 e 26 deste mês, de forma on-line, com transmissão ao vivo, no período da manhã. Os interessados em participar deverão realizar inscrição prévia pelo link https://www.sympla.com.br/banestes. Após a inscrição, o participante terá acesso ao link de transmissão do evento pela plataforma Webex, ou poderá acompanhar a transmissão simultânea pelo canal do Banestes no YouTube (BanestesTV).

A programação do Seminário conta com palestrantes que representam grandes instituições parceiras do Banestes, com atuação âmbito global, das empresas Gartner, Google, Red Hat e Rolland Berger.

Os assuntos abordados estão ligados diretamente à aceleração digital nas organizações, provocada pela pandemia do novo Coronavírus (Covid-19), com enfoque, principalmente, nas mudanças de rotina fomentadas pela expansão do home office.

Programação

A abertura do Seminário Banestes de Tecnologia e Negócios será no próximo dia 24, às 09 horas, com a palavra inicial do diretor-presidente do Banestes, José Amarildo Casagrande, e do diretor de Tecnologia do Banestes, Silvio Brunoro Grillo. Em seguida, o início da sequência de três dias de palestras será com o Analista em Transformação Digital do Gartner Executive Programs, Luis Mangi, que vai abordar o tema “Transformação digital em tempos de isolamento”. A palestra terá início às 9h15, com duração de 45 minutos.

No segundo dia de evento (25), o convidado será Marlon Kotai, especialista técnico e evangelista do Google Cloud Brasil, que vai tratar do tema “Jornada para Digital Workplace”. Assim como a palestra do dia anterior, a previsão é de que se inicie às 9h15, com término previsto para às 10 horas.

No dia 26, último dia do Seminário, serão realizadas duas palestras. A primeira com o arquiteto de Soluções da Red Hat, Germano da Silva, que vai abordar o tema “Desenvolvimento de aplicações seguras em regime de isolamento social”. E a segunda, para fechar a rodada de palestras, será com o convidado João Bragança, Senior Project Manager da Roland Berger Brasil, que vai tratar do assunto “Disrupção nas finanças com o PIX e Open Banking”.

Vale destacar que ao final de cada palestra será aberta uma rodada para perguntas e interações.

Serviço – 6º Seminário Banestes de Tecnologia e Negócio

Link para inscrições: https://www.sympla.com.br/banestes.

Programação:

