Transformação no visual de Deborah Secco custou 15 mil reais

Divulgação Deborah Secco colocou megahair para o baile da Vogue

Deborah Secco deu o que falar no Baile da Vogue 2023, evento que aconteceu no Hotel Copacabana Palace, no Rio, na noite desta sexta-feira (10). É que a atriz reviveu a ex-prostituta Bruna Surfistinha , que ela interpretou nos cinemas. Para a mudança do cabelo, ela recorreu à cabeleireira Janny Mota, responsável pela aplicação de megahair na atriz há mais de três anos. O valor da mudança de visual foi de 15 mil reais.

Divulgação Deborah Secco e Janny Mota

“Ela usou extensão de fita adesiva, que eu apresentei há três anos e ela nunca parou de usar”, explica a especialista em extensões capilares.

Deborah também clareou os fios. Para isso, foi aplicado loiro 9/3. Mas o novo visual vai durar bem pouco. A atriz vai retirar a extensão e escurecer os cabelos neste sábado (11).

Fonte: IG Mulher