Transcol terá carros de reserva nos terminais para o jogo entre Flamengo e Atlético-PR

Agentes da Ceturb-ES vão acompanhar de perto a operação para fazer os ajustes necessários durante a realização do jogo

Os torcedores que forem assistir ao jogo entre e Flamengo e Atlético-PR, no Estádio Kleber Andrade, em Cariacica, nesta quarta-feira (13), às 21h30, vão contar com uma programação especial de ônibus do Transcol, que terá 12 carros extras nos terminais para garantir o transporte do público da partida. Por se tratar de dia útil, toda a frota do Transcol estará rodando.

A partir das 22h30, na saída do jogo, haverá veículos de reserva nas proximidades do estádio que serão acionados por agentes da Companhia Estadual de Transportes Coletivos de Passageiro do Estado do Espírito Santo (Ceturb-ES), de acordo com a demanda para levar os torcedores de volta aos terminais.

Conforme orientação da Guarda Municipal de Cariacica, os torcedores devem ficar atentos, pois o embarque, tanto no sentido Viana quanto no sentido Vitória, será feito na pista lateral perto da entrada do estádio, para evitar que os torcedores tenham que atravessar pista da BR-262.

Agentes da Ceturb-ES vão acompanhar de perto a operação para fazer os ajustes necessários durante a realização do jogo, na área do evento e nos terminais de integração.

As linhas que passam pelo Kléber Andrade:

509 – T. CARAPINA / T. C. GRANDE, VIA EXP. GARCIA/RETA DA PENHA

515 – T. LARANJEIRAS / T. CAMPO GRANDE VIA BEIRA MAR

526 – T. C. GRANDE / T. VILA VELHA VIA VASCO DA GAMA/EXP. GARCIA

524 – T. C. GRANDE / PÇA DE EUCALIPTO, VIA MARECHAL CAMPOS

531 – T. CAMPO GRANDE / T. VILA VELHA VIA MARUÍPE

535 – T. CARAPINA / T. C. GRANDE VIA T. J. AMÉRICA/SERAFIM DERENZI

536 – T. CAMPO GRANDE / T. VILA VELHA VIA MARUIPE – EXPRESSO

591 – SERRA / T. CAMPO GRANDE VIA RETA DA PENHA / BR 262

700 – T. CAMPO GRANDE / T. ITACIBÁ, VIA CAMPO GRANDE

729 – T. CAMPO GRANDE/ALTO BOA VISTA VIA EXP. GARCIA – CIRCULAR

731 – T.C. GRANDE / T. J. AMÉRICA, VIA VALE ESPERANÇA

753 – RODA D’ÁGUA / T. ITACIBÁ, VIA BR 262

742 – T. C. GRANDE / T. SÃO TORQUATO VIA EXP. GARCIA/T. J. AMERICA

748 – SÃO GERALDO / T. JARDIM AMÉRICA

781 – T. CAMPO GRANDE / T. ITACIBÁ VIA BR 262

783 – NOVA ROSA DA PENHA / T. ITACIBÁ – VIA CAMPO GRANDE

784 – VILA MERLO / T. J. AMERICA – VIA BUBU/CEASA

785 – DUAS BOCAS / T. CAMPO GRANDE VIA ITACIBÁ/AV. EXP. GARCIA

792 – NOVO BRASIL / T. C. GRANDE, VIA EXPEDITO GARCIA

Informações à imprensa

Assessoria de Comunicação da Ceturb-ES

Mônica Luz

3232-4510 / 9 9849-6178

[email protected]