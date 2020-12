Trans que era chamada de ‘Fofão’ arrecada R$8 mil em vaquinha para cirurgia

Diuvlgação A trans Juju Oliveira pede ajuda para realizar a remoção do silicone industrial do rosto

Em agosto deste ano, a Trans Juju Oliveira pediu ajuda em suas redes sociais após ser vítima de bullying sendo chamada de ‘fofão’ por ter colocado silicone industrial em seu rosto.

Em setembro, ela abriu uma vaquinha virtual para arrecadar R$45 mil para fazer a cirurgia para retirar o produto do seu rosto . Até agora, Juju conseguiu arrecadar R$8,8 mil, 20% do valor necessário.

“Preciso de no mínimo R$ 45 mil e não consegui esse valor. Com esse valor arrecadado, não vou conseguir me operar”, disse Juju nas redes sociais, contando que já tinha conseguido um médico em São Paulo para operá-la.

Em entrevista ao jornal Extra em agosto, Juju conta que fez o procedimento em 2017, em uma clínica clandestina e colocou 250 ml de silicone industrial, espalhado entre a bochecha, nariz, queixo e maxilar.

“Parece ser muito, mas quando você coloca ele aparenta pouca coisa. O problema é que com o tempo ele dobra o tamanho. Meu problema são as bochechas e o pescoço, pois o silicone desceu”, disse ela ao Extra.

Pedido de ajuda

Em seu Instagram, ela contou que sofre muito bullying por conta de sua aparência desde que fez o procedimento. “çEles passam e me chamam de Fofão. Eu era uma pessoa como qualquer outra, aí fui inventar de fazer isso no rosto: silicone. Aí deu no que deu. Inchou e ficou desse jeito. Foi um erro meu”, lamenta. “Eu só estou querendo um pouco de respeito. Sou uma travesti de 30 anos. Sou natural de Passo Fundo, sempre morei aqui. Quero pedir um pouco mais de respeito”.

A ex-BBB Ariadna usou suas redes sociais para pedir ajuda para Juju. “Espero que com a visibilidade do meu perfil, juntos possamos conseguir algum médico que se comova e ajude a Menina a retirar o silicone industrial e ela possa voltar a ter uma saúde melhor, porque o silicone industrial é como uma bomba relógio. Espero que alguma boa alma possa nos ajudar a ajudar a Ju”.