Trans brasileira é assassinada com ao menos 50 facadas nas costas

Segundo informações preliminares, o corpo estava no segundo andar de um prédio na via Plana, perto da Piazza Firenze, onde a brasileira vivia há alguns anos. O cadáver foi localizado pelos bombeiros, que precisaram ser acionados por volta das 15h30 pelos moradores do edifício após sentirem um forte cheiro de gás vindo do apartamento da vítima.

Uma das principais hipóteses é de que ela foi assassinada por um cliente durante uma briga, tendo em vista as inúmeras feridas e violência dos golpes. As autoridades investigam o caso e já interrogaram alguns vizinhos. Conforme a reconstrução, o autor do crime teria aberto o gás antes de fugir.

A arma do crime não foi encontrada. Até o momento, também não há informações sobre o suspeito.

A trans brasileira, cuja identidade não foi revelada, trabalhava como acompanhante e usava vários pseudônimos. Ela tinha diversos perfis em sites de relacionamento e às vezes recebia seus clientes em sua casa, segundo a polícia.

