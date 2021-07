Tranças africanas: tipos, origens e dicas de como usar

Dziana Hasanbekava Tranças afro









Resumo A tradição de trançar o cabelo teve origem na Namíbia, no continente africano

Para além de estética e estilo, elas têm diversos significados históricos para a cultura negra

O processo das tranças é razoavelmente demorado, mas dependendo do número de pessoas que a fazem podem levar de 3 a 6 horas

Embora as tranças africanas sejam vistas muitas vezes somente como estilo e estética, elas já foram instrumentos para identificar tribos, origem, estado civil, riquezas, posição social, religião e, até mesmo, algum problema pessoal na cultura africana. Todas são garantias de estilo e também uma ótima opção para mulheres que estão passando pela transição capilar .

Com duração de no máximo três meses, é preciso manter cuidados. A tradição de trançar o cabelo teve origem na Namíbia, na África, e era prática comum entre as mulheres para se diferenciar das outras tribos da região. No Brasil, as tranças Nagô eram utilizadas para desenhar rotas de fuga para os quilombos.

No entanto, mesmo existindo os modelos clássicos de tranças, há atualizações e novos modelos, como no caso das adeptas do “marley twists”, também conhecidas como “trança twist”. Os preços, no caso das tranças afro, variam em média de R$150 a R$350, dependendo da região. O processo das tranças é razoavelmente demorado, mas dependendo do número de pessoas que a fazem podem levar de 3 a 6 horas.

Trança Box Braids

trancasdahello tranças afro









Não existe apenas um tipo de tranças box braids, também conhecidas como Kanekalon. Essas tranças de origem africana são feitas com uma técnica que consiste em unir fibras sintéticas ao cabelo natural.

Por conta disso, elas podem ser feitas com diferentes materiais, sendo a linha de crochê e o jumbo as mais comuns. Elas são formadas com várias tranças individuais feitas em pequenas mechas quadradas do cabelo, por isso o nome em inglês Box Braids, que significa “tranças em quadrados”.

Penteados com tranças Box Braids

Coque

Marlon Schmeiski Coque com trança





























Dois coques com parte do cabelo solto

Marlon Schmeiski penteado de tranças africanas





Trança Nagô (trança raiz)

Reprodução/ Instagram @afrodeusas Tranças nagô, raizadas





As tranças nagô são as tranças mais antigas, conhecidas por serem feitas desde a raiz, bem presas no couro cabeludo. Elas podem ser feitas com o próprio cabelo ou usando cabelo sintético. Além disso, pode-se escolher fazer as suas tranças em diferentes formatos, que podem formar desenhos na sua cabeça.





Por conta de serem bem presas ao couro cabeludo, podem se desgastar um pouco mais rápido que outros tipos de tranças e, por isso, exigem manutenção com mais frequência.

Penteados com Trança Nagô

Nagô com entrelace

_eduarda_nails_braids penteado de trança Nagô

















Nagô tiara

braidsdamay Nagô tiara













Trança Twist

Reprodução Pexels Tranças Twist





Diferente das demais tranças que são feitas com três mechas, as tranças Twist- também chamadas de “Marley Twist”- são feitas unindo apenas duas mechas. O penteado se baseia em torcer duas mechas de cabelo, uma em volta da outra, e prender as pontas com um elástico. Elas devem ser misturadas entre as mechas naturais para aumentar o tamanho e densidade dos fios.

Diferente da trança Box Braids, que geralmente é feita com jumbo, lã e kanekalon, as twists são feitas apenas com o produto marley.

Penteados com trança Twist

divisão em triângulo

afroo_tranca Divisão em triângulo