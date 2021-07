Trailer e Toyota FJ40 Land Cruiser do ator Tom Hanks serão vendidos

Reprodução Trailer de Tom Hanks poderá ser vendido por U$ 150,000 a U$ 250.000, algo em torno de R$ 778.000 e R$ 1.297.000

O ator e cineasta norte-americano Tom Hanks resolveu vender seu trailer modelo Airstream Model 34 Limited Excella de 1992 , após tê-lo utilizado durante décadas nas filmagens até 2017.

O veículo é bastante recatado para alguém da posição financeira de Hanks , mas foi considerado na época um luxo da década de 1990, assim não espere encontrar rede Wi-Fi ou outras tecnologias presentes hoje.

“Eu consegui na época em que os filmes iam mais devagar”, disse a celebridade a Bonhams, empresa que está encarregada de fazer o leilão do motorhome . “Eu tinha passado muito tempo em trailers comuns com decoração feia e móveis horrivelmente desconfortáveis , então decidi comprar um novo Airstream shell com um interior feito a meu próprio pedido”.

Apesar da simplicidade do Airstream Model 34 Limited Excella , para colecionadores entusiastas e fãs de Hanks, o que vale é a história que fez parte da vida de seu último proprietário que nada mais é do que um astro norte-americano.

Assim, o novo proprietário poderá admirar o autógrafo de Hanks em um dos aparelhos de ar-condicionado. Outra peculiaridade é a decoração com adesivos de “claquete” nas janelas para mostrar os 18 locais diferentes onde Hanks usou o trailer.

Divulgação Toyota FJ Cruiser de Tom Hanks também será leiloado juntamente ao trailer Airstream

Além deste trailer, Tom Hanks também vai se desfazer de um Toyota FJ40 Land Cruiser de 1980 que Hanks construiu especialmente para seu uso. Ambos os veículos serão leiloados na Bonhams durante a Monterey Car Week, em agosto.

Segundo a Bonhams, o Airstream poderá ser vendido por U$$ 150.000 a U$$ 250.000, algo em torno de R$ 778.000 e R$ 1.297.000.