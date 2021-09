Traição? Maiara faz chifre em live e chama atenção sobre término com Fernando

Reprodução/Instagram Maiara faz chifre em live e fãs especulam traição





Para a alegria dos seus admiradores, Maiara e Maraisa fizeram uma transmissão ao vivo na noite desta terça-feira de feriado (7). Um detalhe, no entanto, acabou chamando atenção: a parte em que Maiara, recém-separada do sertanejo Fernando Zor, do duo com Sorocaba, aparece brincando com um filtro de chifre.





“Parece que tem uma coisa me seguindo e eu não sei o que é, irmã. A minha cabeça está pesando”, começou dizendo. Logo na sequência, Maraisa rebateu. “Tem que tirar da sua cabeça. Esse chifre não te pertence, não. É por isso que não namoro. Isso aí não me pega nunca”, declarou, entre risos.