Traição: Ele era casado, tinha um filho e ela foi feita de amante sem saber

Desde que estavam confinadas na casa do “BBB 20”, Marcela Mc Gowan e Gizelly Bicalho falavam sobre temas relacionados ao feminismo e comentavam sobre a vontade de criarem algum projeto juntas. Esse momento finalmente chegou. Elas se uniram à advogada Isabella Borges e criaram o perfil Sentinela Delas, com o intuito de informar as pessoas sobre violência doméstica e agressão à mulher.

Reprodução/Instagram Marcela e Gizelly se unem em projeto contra violência doméstica

“Surgiu a ideia de montar um perfil para falar sobre violência doméstica, para contar que violência doméstica vai muito além de uma agressão física. Na verdade, uma agressão física, um soco, deixa marcas transitórias na pele, gera um trauma físico. Mas a palavra, ela pode edificar ou destruir”, elas escreveram no manifesto do projeto.

O Sentinela Delas já tem perfil no Instagram e no Twitter e tem posts que abordam diferentes temas. Nas publicações, elas explicam conceitos básicos feministas e falam sobre o corpo e os direitos das mulheres. “Precisamos receber as informações básicas, compreender o que é a cultura patriarcal”, elas explicam no manifesto.

“Precisamos compreender o que significa o machismo, entender que machismo é um preconceito, um preconceito que nos paralisa. É esperar que mulheres e homens se comportem de formas estereotipadas pela sociedade”, Marcela, Gizelly e Isabella concluem.