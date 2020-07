Traição e famosas expostas: entenda a polêmica entre Mayra Cardi e Arthur Aguiar

Nos últimos dias a separação de Mayra Cardi, ex-participante do “Big Brother Brasil”, e de Arthur Aguiar, ator conhecido por seus trabalhos na Globo , tem dado o que falar. Entre idas e vindas, a união do casal terminou com supostas traições expostas, acusação de relacionamento abusivo e inúmeras famosas negando serem amantes do rapaz.

Casados desde 2017, em maio de 2020, Mayra Cardi e Arthur Aguiar anunciaram o fim do casamento. Todavia, recentemente a influencer começou a revelar nas redes sociais, em doses homeopáticas, detalhes da união com o ator. Na última semana, por exemplo, ela alegou que vivia uma relação abusiva com ele.

“É muito mais fácil quando o abusador vem com cara de monstro, te estuprando, ou te batendo, assim fica mais fácil de identificar, e talvez fique mais fácil de correr também. Mas é muito difícil quando o abusador vem com cara de príncipe, com cara de coitadinho, educado, conquistador, abre a porta do carro, te dá flores… e aos pouquinhos você vai, não só caindo nos encantos, mas deixando de ser você, perdendo a sua personalidade, caindo cada vez mais nas mentiras, nas manipulações, nos quereres, e deixa de querer o que você gosta, quem é você, os seus amigos, deixa de ser quem você é, simplesmente para fazer a vontade dele, do jeito dele, imposta por ele, e com as mentiras dele. Diariamente sendo alimentadas”, relatou ela.

Após a repercussão da postagem, Mayra, neste fim de semana, disse em suas redes sociais ter descoberto 16 traições por parte do ex-marido. Em pouco espaço de tempo, Leo Dias divulgou outras traições do ator, não só durante o casamento com Cardi. A revelação do jornalista fez com que muitas famosas viessem à público se posicionar.

O diagrama da traição

Com Leo dias na jogada, ficou claro que infidelidade era um esporte antigo para Arthur. Um diagrama foi desenhado para explicar como se deram as supostas puladas de cerca desde o tempo que ele atuou em “Rebelde”, da Record .

Segundo o jornalista, na época, Arthur namorava ao mesmo tempo com as atrizes Pérola Faria e Lua Blanco. Depois de terminar com Pérola, ele teria traído Lua com Alice Wegmann . Alice, então, teria sido traída com Giovanna Lancellotti que, por sua vez, teria sido trocada por Bruna Marquezine .

Depois de Bruna, Arthur teria ficado com Camila Mayrink e May Araújo antes de se casar com Mayra Cardi. Durante o casamento, ele teria se envolvido com a ex-Panicat Aricia Silva e, possivelmente, com outras 16 mulheres.

Expondo Arícia Silva

Ligada à polêmica, Arícia Silva usou seu perfil no Instagram para se defender, negar ter sido amante do ator e até mesmo pivô do término do casal.

“Pivô eu não sou, nunca fui e nem vou ser porque não combina comigo. Não tenho vocação. Não nasci para ser amante. Não tenho vocação para ser amante, Não fui, não sou e nem serei”, discursou Arícia, no último sábado (04).

Mais tarde, no mesmo dia, Mayra Cardi fez uma série de stories no Instagram. Nos vídeos, a life coach contou que durante um dos téminos do casal, ela pediu que o ator saísse de casa. À época, eles tinham uma conta conjunta em uma plataforma de aluguel de imóveis, o Airbnb.

Segundo Cardi, dois dias após o término, com essa conta, Arthur alugou um apartamento. Todavia, pela plataforma o ator pediu ao proprietário que deixasse sua “namorada” entrar antes dele, para que ela não ficasse na rua por muito tempo. Na conversa, o proprietário pede o nome da moça e recebe como resposta do rapaz “Arícia Silva”.

Para corroborar sua história, Cardi ainda expôs stories publicados por Arícia Silva em ela aparece no mesmo apartamento alugado por Arthur.

Apesar de ter cruzado prints e stories, a coach life pediu para que os internautas não atacassem a ex-Panicat. “Ela não era comprometida, quem me devia respeito a mim era ele”, disse.

Outras famosas no caldeirão

Além de Arícia, outras famosas negaram serem amantes de Arthur, seja durante a relação com Mayra ou outras mulheres. Bruna Marquezine, por exemplo, negou ter ficado com o rapaz durante o namoro dele com Giovanna Lancellotti.

“Não ficamos. Nunca. E eu não vou ficar tentando ‘convencer’ ninguém porque estou cansada de saber que no fim das contas cada um acredita no que quer”, escreveu Marquezine Twitter, em resposta a Léo Dias.

Sem citar nomes, Giovanna Lancellotti também se posicionou sobre o assunto no Twitter. “Em meio ao caos, perdas e incertezas que atravessam o nosso país, eu realmente não tenho nem energia pra reviver feridas já cicatrizadas há anos. Sigo meus valores com honestidade e coração tranquilo desde sempre. Em todas as minhas relações”.

Também no meio da polêmica, Alice Wegmann chamou atenção para o machismo na situação. “Gostaria de me pronunciar a respeito do ‘caso Arthur’. Quando eu fiquei com ele da primeira vez, há 8 anos, ele já tinha terminado o namoro com a Lua há algum tempo. De qualquer forma, espero que tudo isso traga sabedoria a todos. E mais proteção às mulheres. “Entendo que intenção tenha sido ‘a favor’ das mulheres, mas acho que expor casos delas de 8 anos atrás dessa forma é machista e irresponsável”, discursou em seu perfil do Twitter.

Enquanto algumas preferiam não ser citadas, houve quem ficou magoada por não estar no diagrama de Léo Dias. “Isso foi em 2014, época de Playboy, eu estava um pouco rebelde. Aproveito para pedir desculpas pra as que estavam com ele nessa época.

E volta o cão arrependido

Após todo o imbróglio, Arthur utilizou a mesma ferramenta que as mulheres para pedir desculpas por suas atitudes e que Mayra, sua ex-eposa, parasse coma exposição.

Não sei mais o que fazer. Já pedi perdão e peço novamente, de coração, mesmo que não vá adiantar nada e sabendo que não é suficiente. Me afastei para pensar num caminho que eu preciso seguir e ela precisa seguir. Esse assunto não pode ser o único conteúdo que ela tem para passar”, iniciou ele.

“Já está sendo horrível ver a Mayra passar por isso. Vocês acham que estou orgulhoso, feliz? Não. Estou devastado. Envolver outras mulheres injustamente é pior ainda. Até quando vamos ficar apontando dedos e julgando? Não é justo”, continuou.

Isso deveria ser assunto meu e da Mayra, mas virou público. Não faz sentido colocar outras mulheres no meio. Chega desse massacre. Poderia ficar aqui alimentando os sedentos. Tem muitos querendo se alimentar da desgraça dos outros. O meu lado da história vocês não vão saber”, completou ele.

Mayra rebate o apelo de Arthur

Sem pestanejar, a ex-BBB não permitiu que o escasse tão facilmente da situação gerada. Então ela discursou pedindo que ele assumisse o “homem inconsequente” que é.

“A única coisa que realmente importa é o que você encheu a boca para falar: ‘eu não sou um abusador’. Sim você é! Pode não ter tido consciência, que do fundo do meu coração, eu acredito. Prefiro acreditar que você era inconsequente e inconsciente. Então assuma!”, disparou Mayra.

“Você só está sendo acusado de ser um homem inconsequente, que causa danos emocionais na vida de uma mulher através das mentiras, manipulação diária e traições. Isso se chama relacionamento tóxico e abusivo, não tem outro nome”, completou ela.

Deboche e o sorvete de creme de Solange Gomes

Com toda essa exposição, o assunto se tornou um dos mais comentados do fim de semana e, claro, não escapou de comentários humorados e de virar meme.

Whindersson Nunes, por sua vez, resolveu fazer uma brincadeira com a situação. Neste domingo (05), ele compartilhou em seu perfil do Twitter. “Como assim o Arthur Aguiar ficou comigo também e eu não sabia?”.

Por fim, para colocar a cereja no bolo, neste domingo (05), Solange Gomes , ex-integrante do quadro ” Banheira do Gugu “, conhecida por suas aventuras sexuais, confessou à revista Quem que já ficou com Arthur Aguiar . Durante o papo, ela comparou ficar com ele a consumir sorvete de creme. “Gostoso igual sorvete de creme. Eu amo sorvete de creme. É meu preferido”.