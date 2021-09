Tragédia | Seis pessoas morrem após carro cair de ponte

Vítimas, que tinham entre 15 e 28 anos, estavam no mesmo veículo. Conforme um parente, eles eram de Santa Maria, no DF, e iriam passar fim de semana no Lago Corumbá 3.

Seis pessoas morreram após o carro em que elas estavam cair de uma ponte na madrugada deste domingo (5) em Luziânia, no Entorno do Distrito Federal. Segundo o Corpo de Bombeiros, as vítimas, que tinham entre 15 e 28 anos, estavam no mesmo carro.