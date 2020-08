Tragédia: pai, mãe e filho sofrem acidente e bebê de 10 meses morre

O acidente aconteceu no último sábado (22/08), entre dois municípios da Paraíba.

Na manhã do último sábado (22), um acidente fatal marcou a vida de uma família paraibana. O trágico episódio, que aconteceu na zona rural do município de Olivedos, no Agreste paraibano, resultou na morte de um bebê, de apenas dez meses de vida.

O acidente ocorreu quando o pai, a mãe e a criança, cujos nomes não foram divulgados até o momento, estavam trafegando em um carro de cor branca entre os municípios de São Vicente do Seridó e Olivedos, ambos na Paraíba. A viagem era a passeio e a vítima fatal completava dez meses de vida exatamente no dia do acidente.

O veículo capotou e o bebê foi jogado para o lado de fora do carro através do para-brisa, falecendo ainda no local do acidente. O pai e a mãe da criança se feriram e precisaram ser levados para o Hospital de Trauma de Campina Grande.

O homem, que tem 23 anos de idade, não teve ferimentos graves após o capotamento e ficou consciente. Já a mãe, de 19 anos, sofreu múltiplas fraturas no rosto e estava passando por cirurgia até as 16h de sábado, sendo seu quadro de saúde considerado grave.

Uma equipe policial foi acionada até o local onde o acidente aconteceu, mas não achou outro veículo além do pertencente à família. Com isso, a perícia irá fazer investigações para determinar qual foi a causa do trágico episódio. As autoridades acreditam que o acidente pode ter acontecido por uma perda de controle do motorista. Até o momento, o casal não se pronunciou sobre o acidente e seu estado de saúde atual não foi divulgado pelo hospital.

(*1news)