Tragédia: lutador de 16 anos morre ao ser nocauteado com chute; vídeo

O juiz autorizou que o garoto lutasse sem o capacete. Caso ocorreu na cidade de Belogorsk, na Rússia

Uma tragédia marcou o mundo das lutas neste fim de semana na Rússia. No último domingo (4/6), um lutador de apenas 16 anos morreu após ser nocauteado com um chute giratório na cabeça em uma luta de MMA. O caso ocorreu na cidade de Belogorsk, durante a Copa Aberta de MMA.

Informações da imprensa local afirmam que o árbitro da luta permitiu que o rapaz competisse sem usar capacete. De acordo com o prefeito da cidade, Stanislav Melyukov, todos os menores de idade que participam deste tipo de competição devem usar o equipamento.

A União Russa de MMA destacou que iniciou uma investigação para que seja apurado o motivo da autorização para que o rapaz competisse sem o capacete.

Nas imagens, é possível ver que o rapaz cai desacordado logo após ser atingido pelo golpe.

Tragic news from Russia.

In Amur Region 16-year-old MMA fighter died from a spinning wheel kick.

According to the rules, all underage participants were required to compete with helmets. However, the judge allowed the boy to fight without it. pic.twitter.com/FaHZiHTWzX

