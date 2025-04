Tragédia | Filhos morrem a caminho do velório da mãe em acidente

Um grave acidente foi registrado nas primeiras horas da manhã desta sexta-feira (11), deixou duas pessoas mortas e três feridas na rodovia BR-135, trecho do município de Alvorada do Gurguéia, região Sul do Piauí.

Segundo informações da Polícia Rodoviária Federal (PRF), a colisão frontal envolveu um carro de passeio, modelo Fiat/Cronos e um ônibus.

VÍTIMAS

O condutor do carro, de 43 anos, sofreu lesões graves. Os passageiros, um adolescente de 14 anos, teve lesões graves, uma mulher de 44 anos foi socorrida, mas morreu no hospital, outra adolescente teve lesões leves, e um homem, de 47 anos, morreu no local do acidente.

Os feridos foram encaminhados à Unidade de Pronto Atendimento (UPA) da cidade de Bom Jesus. Já o condutor do ônibus, de 59 anos, saiu ileso.

OCUPANTES DO CARRO IAM PARA VELÓRIO

Segundo informações do Portal B1, os passageiros do carro seriam da mesma família e estavam indo para o Maranhão, onde participariam do velório da matriarca da família.

No veículo estavam o motorista, sua esposa, seu cunhado e os dois filhos do casal. Das cinco pessoas que estavam no carro, o cunhado do condutor e a esposa do condutor morreram. Ambos eram filhos da senhora que estava sendo velada no Maranhão.

DINÂMICA DO ACIDENTE

Segundo a PRF, o carro de passeio se deslocava na faixa no sentido Colônia do Gurguéia/Cristino Castro e o ônibus estava no sentido contrário. O carro ocupou a faixa de trânsito no sentido contrário e colidiu frontalmente com o ônibus no acostamento.

As causas presumíveis seriam ultrapassagem em local proibido e ausência de reação do condutor do carro. A Polícia Científica e o Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (SAMU) foram acionados.