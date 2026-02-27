Tragédia em Minas: sobe para 69 o número de mortos após chuvas

Os bombeiros seguem buscando por quatro desaparecidos em Juiz de Fora e em Ubá, municípios de Minas, após enchentes e enxurradas

O número de pessoas que morreram após as fortes chuvas que atingiram a Zona da Mata de Minas Gerais subiu para 69, segundo informações atualizadas pelo Corpo de Bombeiros, no início da noite desta sexta-feira (27/2). A semana foi marcada por tragédias em municípios mineiros, como Juiz de Fora e Ubá.

De acordo com o último boletim, a corporação segue buscando por quatro desaparecidos. Dois em Juiz de Fora e, dois em Ubá.

Nesta tarde, no Bairro Parque Burnier, em Juiz de Fora, equipes de resgate encontraram mais um corpo, elevando o total de vítimas. Esse bairro foi um dos mais afetados, com desabamentos de casas após as enchentes que atingiram o município.

As equipes de bombeiros continuam as operações em diferentes bairros, como Linhares e Paineiras, na tentativa de localizar possíveis sobreviventes.

O número de pessoas fora de suas casas, sejam desabrigadas ou desalojadas, passa de quatro mil na Zona da Mata mineira e os prejuízos ainda estão por ser calculados.

