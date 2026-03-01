Tragédia | Criança de 9 anos vê pai morrer esmagado por carro

Sem conseguir retirar o pai debaixo do automóvel, o menino correu até uma propriedade vizinha em busca de ajuda

Um homem de 43 anos morreu após ser esmagado pelo próprio veículo na tarde de sábado (28/2), em uma propriedade rural de Lambari D’Oeste, a 263 quilômetros de Cuiabá (MT). A tragédia foi presenciada pelo filho da vítima, uma criança de apenas 9 anos.

Segundo informações registradas pela Polícia Militar, José Carlos Bispo dos Santos realizava a manutenção do carro quando o veículo, que estava suspenso por um suporte, escorregou e caiu sobre seu tórax.

Sem conseguir retirar o pai debaixo do automóvel, o menino correu até uma propriedade vizinha em busca de ajuda. Moradores da região foram até o local e conseguiram levantar o veículo, mas José Carlos já estava sem sinais vitais.

A Polícia Militar foi a primeira a chegar à propriedade e acionou a Polícia Civil e a Perícia Oficial e Identificação Técnica (Politec), que realizaram os procedimentos necessários no local.

