Tragédia| Acidente entre carro e caminhão deixa 6 mortos

Uma das vítimas ainda chegou a ser socorrida cm vida, mas não resistiu. Bombeiros e PRF foram ao local do acidente

Uma colisão entre um carro e um caminhão deixou seis pessoas mortas na noite desta quinta-feira (9/9), nas proximidades de Luziânia (GO). Segundo informações da Polícia Rodoviária Federal (PRF), todas as vítimas estavam em um Citroen C4 Pallas.

O acidente aconteceu no km 25, sentido Cristalina (GO), por volta das 21h30. Uma das vítimas chegou a ser socorrida com vida pelo Corpo de Bombeiros Militar do Estado de Goiás (CBMGO), mas não resistiu aos ferimentos.