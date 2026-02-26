Traficantes tentam decepar braços de adolescente grávida

Motivação do crime cometido em Belo Horizonte pode ter relação com dívidas relacionadas ao tráfico de drogas

Uma menina de 14 anos foi esfaqueada, baleada e quase teve os braços decepados na noite dessa quarta-feira (25/2), em Belo Horizonte. O crime ocorreu no campinho da Vila Calafate, na região Oeste da capital mineira.

A Polícia Militar de Minas Gerais (PMMG) encontrou a jovem caída, com ferimentos graves no braço, nas costas, no tórax e no rosto. No momento do socorro ela estava consciente.

A vítima relatou aos policiais que foi atacada com um facão, atingida por disparos de arma de fogo e que os autores do crime tentaram decepar o braço dela.

A adolescente teria reconhecido, por meio de fotografias, três suspeitos, com idades de 18, 20 e 22 anos. De acordo com a PMMG, os suspeitos seriam integrantes de um grupo criminoso de uma área que seria ponto de tráfico de drogas, na Vila Calafate, e a motivação do crime seria dívida ligada ao tráfico.

A jovem passou por uma cirurgia no início da tarde, no Hospital de Pronto Socorro João XXIII.

O Hospital não repassa informações dos pacientes.

