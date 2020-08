Traficantes escapam de ação da Polícia Militar em São Mateus

A diretoria da Assenor se reuniu via videoconferência, com o Deputado Federal Evair de Melo, nesta terça-feira (04), para ter um panorama da Gestão Federal neste momento de pandemia e entender como estão o andamento das demandas e projetos para o Espirito santo e em especial a região Norte.

Marcos Bastianello, presidente da Asssenor, ressaltou que “foi uma agenda positiva, o deputado, que atualmente é vice líder do governo fez um resumo dos inúmeros feitos do governo federal para mitigar os impactos causados pela pandemia do covid-19, como o Auxílio Emergencial (foi o que deixou a economia respirando), a ajuda aos municípios e o enorme esforço do Ministério da Saúde no envio de recursos e equipamentos aos hospitais e unidades de saúde da região.

Bastianello apontou diversos tópicos e frisou que a Selic e juros estão caindo, conseguiu conter a inflação com uma equipe econômica equilibrada e focada, que mesmo em meios a pandemia, o Brasil vem conseguindo manter a máquina pública funcionando e, “reforçou: muitos ralos financeiros foram fechados e mesmo em meios aos caos, nenhuma obra foi paralisada”. Diferentemente do que a mídia apresenta diariamente, saímos esperançosos e felizes pois sentimos uma segurança nas informações compartilhadas, acrescentou o presidente.

A Assenor aproveitou a agenda com o deputado para acompanhar o pleito que foi entregue em mãos à bancada federal no fórum com os parlamentares que ocorreu em novembro do ano passado.

Obtivemos um parecer sobre os esforços nos projetos do setor produtivo do Norte Capixaba, entre elas, o Porto Petrocity, Saneamento Básico, atração de indústria para a região Norte e a questão logística e viária da BR-101 Norte.

Evair de Melo afirmou que é importante para todos do Parlamento Federal, entender os desafios vividos nas diversas regiões do Estado e tentar ajudar o setor produtivo que gera emprego, renda e receita a alavancar seus negócios com menos burocracia e mais condições de trabalho.

Melo disse ainda que o seu mandato está à disposição da Assenor e de todos os habitantes da região Norte do Espírito Santo.

(*Assessoria da Assenor)