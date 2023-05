Traficante suspeito de homicídios é preso em casa em São Mateus

Polícia Civil afirma que ele estava em posição ascendente no tráfico de drogas no bairro Vitória; homem foi preso em casa e depois encaminhado ao presídio

Um homem foi preso suspeito de ter envolvimento em dois homicídios no bairro Vitória, em São Mateus, no Norte do Espírito Santo, na tarde desta quinta-feira (18). De acordo com informações da Polícia Civil, as mortes teriam relação com o tráfico de drogas. O indivíduo, que não teve o nome e idade divulgados, atuava como traficante e estava em posição ascendente no comando da região. A prisão aconteceu em continuação à Operação Caim 14.