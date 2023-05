Traficante preso no Norte do ES vendia drogas até no cartão de crédito

De acordo com a polícia, o homem, que não teve o nome divulgado, distribuía as máquinas de cartão para pessoas que realizavam o comércio de entorpecentes, e recebia o dinheiro das vendas diretamente na conta bancária pessoal.

A Polícia Civil do Espírito Santo prendeu um homem de 24 anos por tráfico de drogas na Praia do Sauê, em Aracruz, no Norte do Espírito Santo, na manhã desta quinta-feira (18). Dentro do imóvel onde o suspeito foi preso, a corporação apreendeu uma arma, dois quilos de maconha e diversas máquinas de cartão de crédito, que, segundo as investigações, eram utilizadas na compra e venda de entorpecentes.

Segundo o secretário de Estado da Segurança Pública e Defesa Social (Sesp), coronel Alexandre Ramalho, o homem, que não teve o nome divulgado, distribuía as máquinas de cartão para pessoas que realizavam o comércio de entorpecentes, e recebia o dinheiro proveniente das vendas diretamente na conta bancária pessoal.

“Nos chamou atenção duas caixas com várias máquinas pequenas de cartão de crédito. No nosso entendimento, e o que as investigações apontam, é que ele distribuía essas máquinas para pessoas que vendiam droga para ele e esse dinheiro vinha para a conta dele. É a tecnologia sendo utilizada pelo crime”, disse.

+ Operação cumpre mandados contra traficantes e assassinos no Norte do ES

As máquinas de cartão ajudam o tráfico a ter um ponto de varejo e delivery. As pessoas que comercializam podem estar em qualquer lugar e a pessoa que não tem dinheiro para comprar tem a opção de pagar com cartão, segundo o secretário. Além disso, como a máquina não identifica o tipo de produto, também pode ser usada para a venda de entorpecentes.

De acordo com a polícia, o homem tinha ainda um caderno com anotações referentes a vendas e dívidas acumuladas no tráfico de drogas. Segundo o secretário, o indivíduo preso tem dívidas com o movimento.

“São dívidas de pessoas que compram, que não conseguem pagar. Gente que pega dinheiro emprestado, quem deve. Agora ele está sendo preso, com aproximadamente dois quilos de drogas e ele também tem uma dívida com o tráfico. Isso será cobrado e a gente reforça que o tráfico não leva a nada. É um mundo de ilusão de dinheiro, casa e carro, mas a gente entra nas casas e não têm nada. O tráfico só vai levar à morte”, disse Ramalho.

14º Operação Caim

A prisão do traficante de Aracruz faz parte da 14° Operação Caim, realizada pela Polícia Civil e pela Polícia Militar do Espírito Santo. Esta fase ocorreu também nos municípios de Linhares, no Norte do estado, e em Fundão, na Região Metropolitana. A operação teve como alvos pessoas ligadas a organizações criminosas que atuam no tráfico de drogas, homicídios e outros crimes.

Ao final da operação, segundo a polícia, 14 pessoas foram presas e 51 mandados de buscas e apreensão foram cumpridos.

De acordo com a polícia, em Linhares foram detidos quatro estupradores, um homicida, e duas pessoas por posse e porte de arma. Em Fundão e Aracruz, foram presos um homicida, um estuprador e quatro traficantes.

A corporação disse ainda que sete armas de fogo foram apreendidas, 20 máquinas de cartão de crédito, além de drogas, como maconha, crack e cocaína.