Traficante de Vitória é preso pela PM em Conceição da Barra

.

Um homem com mandado de prisão em aberto e passagem por crimes de homicídio e tráfico de drogas cometidos na capital do Estado foi preso pela Polícia Militar na noite desta segunda-feira (15), durante operação da Força Tática do 13º Batalhão, no município de Conceição Barra. Na ação foram apreendidas drogas, dinheiro, arma de fogo e materiais para embalo e venda de entorpecentes.

Durante patrulhamento realizado por volta das 23h30, os militares observaram uma movimentação intensa e suspeita de veículos e pessoas no Bairro São José e iniciaram uma operação de observação com o intuito deflagrar possíveis criminosos.

Passado algum tempo, os policiais identificaram que um indivíduo se assustou com a chegada de um veículo estranho e acabou por ajeitar uma arma de fogo em sua cintura, o que levou os policiais militares a prosseguirem para a abordagem. No ato, o suspeito começou a correr e efetuou dois disparos contra os policiais, numa clara tentativa de homicídio contra os agentes da lei, o que provocou uma reação da equipe que acabou por alvejar o criminoso na perna, porém sem maior gravidade. Neste mesmo instante foi apreendido um revólver calibre 38, com a numeração raspada, carregado com seis munições, sendo que duas estavam deflagradas. Ainda com o abordado foram apreendidos R$100 reais trocados, além de uma porção de crack e uma outra porção de cocaína.

No fundo do terreno onde estavam ocorrendo os fatos foram encontradas mais drogas e dinheiro. Também foi apreendida no local uma balança de precisão, sacolas com pinos vazios, invólucros para maconha e crack, frascos de ácido bórico e três celulares. Feita a contabilização do material ilícito apreendido, chegou-se ao total 883 pinos de cocaína, 689 pedras de crack, 130 buchas de maconha, aproximadamente 230 gramas de crack em pedras maiores, aproximadamente 550 gramas de cocaína não embalada, R$ 13.509,55 em espécie e o revólver mencionado anteriormente.

Ao consultar a vida pregressa do detido por meio dos bancos de dados dos sistemas de Segurança Pública, pode-se verificar que havia um mandado de prisão em desfavor do criminoso W. R. B., que acabou por confessar ser oriundo do Jaburu, em Vitória, e que já havia sido preso por tráfico de drogas e homicídio praticados na capital do Estado.

O criminoso foi encaminhado ao Hospital Roberto Silvares e, após ser liberado, foi conduzido à Delegacia da Polícia Civil de São Mateus, juntamente com o material apreendido.

Informações à Imprensa:

Diretoria de Comunicação Social PMES:

CORONEL DALTRO ANTONIO FERRARI JUNIOR

Tel. (27) – 3636-8717 / 3636-8718

E-mail: [email protected]

Subseção de Jornalismo PMES:

1º TENENTE ANTHONY MORAES COSTA

Tels. (27) 99625-1106 / 98823-8857

E-mail: [email protected]