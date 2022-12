Tráfego na rodovia São Mateus a Nova Venécia interditado para veículos pesados

O superintendente da Regional do DER-ES em Nova Venécia, Eduardo Gottardi, afirmou que precisou aumentar o nível de restrição, limitando a passagem de veículos com até 12 toneladas.

O superintendente da Regional do Departamento de Edificações e de Rodovias do Espírito Santo (DER-ES) em Nova Venécia, Eduardo Gottardi, afirmou, na manhã dessa sexta-feira (23), que precisou aumentar o nível de restrição, limitando a passagem de veículos com até 12 toneladas no trecho da rodovia ES-381, que liga Nova Venécia a São Mateus, na altura do Quilômetro 49.

A medida foi necessária porque o local está sob risco de desmoronamento de terra, o que pode fazer o asfalto ceder. Isso porque tem se desprendido algumas partes do barranco e a erosão está rente à pista.

Parte da pavimentação já está trincada. O DER fez uma cela trinca e a rachadura não abriu mais, porém é necessário agora restringir o local permitindo apenas a passagem de veículos mais leves.

O tráfego de veículos segue em meia pista e deve permanecer desta forma, agora limitando o peso a 12 toneladas para não sobrecarregar o aterro.

Vídeo:

Eduardo Gottardi orienta ainda para que os motoristas que puderem que busquem caminhos alternativos.

O DER providenciou a sinalização do local com Banner para orientar os motoristas. Em paralelo o órgão disse que está buscando soluções definitivas e na semana que vem terá reunião com um projetista para tratar sobre um possível aterro de reforço.

O DER-ES sugere aos motoristas que usam o trecho Nova Venécia a São Mateus, que utilizem as rodovias ES-130 e ES-315, passando pelo Município de Boa Esperança.