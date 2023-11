Tradicional Encontro de Bate Flecha acontece neste fim de semana, em Alegre

Neste sábado (25) e domingo (26), acontece a 35ª edição do Encontro de Bate Flecha em Alegre. A festividade tem início às 6h, no Morro do Querosene, com entrada gratuita. Expressão cultural de caráter religioso presente em vários municípios capixabas, a dança bate flecha mistura elementos de rituais indígenas, cultura africana e catolicismo.

Os grupos de bate flecha são formados por homens e mulheres, tanto adultos quanto crianças. Ao som de uma pequena banda, que utiliza instrumentos diversos ou apenas tambores, os integrantes carregam consigo um par de flechas, cada um. Elas servem não apenas para embelezar as evoluções, mas também funcionam como marcação do ritmo junto com as batidas dos pés.

Realizada anualmente, a tradicional festa não aconteceu entre os anos de 2020 e 2022, devido à pandemia de Covid-19. Um dos destaques do evento é a reunião de diversos grupos vindos de várias cidades do estado, além do Rio de Janeiro e de Minas Gerais.

O encontro, que faz parte dos festejos de Santa Catarina e São Sebastião, é coordenado pela Casa de Oração Santa Catarina e tem como anfitrião o grupo de bate flecha Velho Puri, em atividade há mais de 50 anos — atualmente sob o comando da coordenadora do encontro, Eva Ferreira, e de seu filho, Jean Carlos.

A 35ª edição do Encontro de Bate Flecha é realizada com recursos do Fundo de Cultura do Estado do Espírito Santo (Funcultura), por meio do Edital 004/2022 – Seleção de Projetos de Valorização das Culturas Tradicionais do Espírito Santo – Prêmio Dona Astrogilda Ribeiro dos Santos, da Secretaria da Cultura (Secult).

Serviço:

35ª edição do Encontro de Bate Flecha em Alegre

Quando: 25/11 (sábado) e 26/11 (domingo)

Horário: a partir das 6h

Local: Rua Leandro Machado, Morro do Querosene, Alegre

Entrada gratuita

