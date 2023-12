Tradição do beiju é mantida por comunidades quilombolas no Norte do ES

Com apoio da Suzano, antigas casas de beiju estão sendo revitalizadas em comunidades quilombolas

Mantida há gerações, a produção do beiju tem importância histórica e cultural para as comunidades quilombolas do Norte do Espírito Santo. Visando incentivar a geração de renda nas comunidades, a Suzano tem contribuído com apoio técnico e financeiro a projetos que mantém viva essa tradição.

Uma das comunidades beneficiadas é a Córrego do Sertão, que fica no distrito de Braço do Rio, em Conceição da Barra. Na localidade, a Suzano oferece suporte ao projeto Mulheres em Ação, que incentiva a produção do beiju. Com recursos da empresa, a comunidade está realizando a reforma estrutural das casas de beiju, além da compra de insumos e equipamentos como fornos, chapas e raladores.

“O projeto beneficia diretamente 6 mulheres, que produzem o beiju para ajudar no sustento de suas famílias. O recurso disponibilizado pela Suzano está auxiliando na melhoria das condições de trabalho”, afirma a presidente da Associação de Agricultores Familiares do Córrego do Sertão (AAFCS), Osvaldir de Souza, mais conhecida como Dona Xoxa.

Atualmente, as iguarias produzidas pelas mulheres da comunidade são comercializadas em feiras livres, escolas, creches e de porta em porta.

Já na comunidade Coxi, também em Conceição da Barra, a farinheira comunitária foi totalmente reconstruída. A estrutura de 30 metros quadrados, que estava deteriorada, ganhou banheiros, área para o processamento da mandioca, área de secagem e foi equipado com ralador, prensa, forno elétrico e outros equipamentos.

Além de Córrego do Sertão e Coxi, a Suzano tem projetos ativos em outras comunidades rurais, como São Domingos, Angelim III, Roda D’Água e Morro da Onça, em Conceição da Barra, além de Santa Luzia e São Jorge, em São Mateus, e Rio do Sul e Palmito, em Jaguaré.

Pessoas Únicas e Suas Histórias

Em mais um vídeo da série “Pessoas Únicas e suas Histórias 2023”, a Dona Xoxa falou um pouco sobre como o apoio da Suzano transformou a sua vida. Confira o depoimento acessando o link: Pessoas Únicas e suas Histórias 2023 | Episódio: Dona Xoxa – YouTube

A série especial mostra personagens da vida real, com histórias inspiradoras, que cruzaram com a Suzano e fizeram acontecer. Pessoas que batalham sempre por uma sociedade mais justa, que criam oportunidades em vez de obstáculos e nunca desistem diante das dificuldades. Todos os vídeos da série estão disponíveis no canal da Suzano no youtube.