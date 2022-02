Trabalho ostensivo da PMES garante verão tranquilo em Guarapari

De acordo com levantamento do 10º Batalhão da Polícia Militar do Estado do Espírito Santo, os crimes contra o patrimônio diminuíram 46% no mês de janeiro no município de Guarapari se comparado ao mesmo período do ano passado.

No primeiro mês deste ano, foram registradas 57 ocorrências relacionadas a crimes contra o patrimônio, contra 106, no mesmo mês de 2021. Entram na lista da categoria criminal: roubo a transeunte, roubo a veículo, roubo em transporte coletivo, roubo em comércio, roubo em residência e furto a pessoa, furto a estabelecimento comercial e furto em veículo.

Crimes contra o patrimônio são aqueles que atentam contra os bens ou poderio econômico de uma pessoa. “Os crimes contra o patrimônio são os principais responsáveis pela sensação de insegurança da população. Por isso, focamos nossas ações integradas com base em estudos que apontam dia, hora e local em que cada crime mais acontece”, explica o comandante do 10º batalhão, tenente-coronel Emerson Caus.

Apesar do aumento considerável do fluxo de pessoas no município em comparação ao mesmo período do ano passado, podemos considerar que estamos tendo um verão tranquilo em Guarapari, nosso efetivo policial está de parabéns pelo trabalho ostensivo e preventivo realizado diariamente em toda região de Guarapari, afirmou Emerson Caus.

O Comando da Unidade relembrou ainda a importância das denúncias via 190 e 181 para colaborar com o trabalho da Polícia e para a segurança do município.

