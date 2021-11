Trabalho e lazer é o tema da 21ª edição do projeto Roda de Conversa

As inscrições já estão abertas pro encontro que acontecerá no dia 15/12, às 9 horas.

Estão abertas as inscrições para a 21ª edição do projeto Roda de Conversa, que acontece no dia 15/12, a partir das 9 horas, por uma plataforma de videoconferência, trazendo o tema “Trabalho e Lazer: o que isso tem a ver?”.

Destinado aos integrantes do Poder Judiciário do Espírito Santo, a proposta da Coordenadoria de Serviços Psicossociais e de Saúde (CSPS) é discutir como anda a relação das pessoas com o lazer e o trabalho e como estes se relacionam, a partir de reflexões como: a forma como as pessoas têm ocupado seu tempo livre, se estão priorizando o lazer tanto quanto o trabalho, se o trabalho está afetando os momentos de lazer, se o teletrabalho ou trabalho remoto modificam a relação com o lazer, entre outras.

A escolha do tema atinge o objetivo para o qual o projeto foi criado, o de promover a qualidade de vida do servidor e aperfeiçoar o relacionamento interpessoal nos diversos setores, para assim criar um ambiente de trabalho agradável e produtivo.

Os interessados podem se inscrever através do link: https://forms.gle/8xx1Q8MNMpZXEPQY7

