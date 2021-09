Redação João Bidu Trabalho e dinheiro em setembro de 2021: confira as previsões para seu signo!

Confira a previsão para o trabalho e dinheiro de setembro de 2021 para todos os signos!

E se quiser saber mais sobre o que os astros reservam para você no âmbito profissional, faça a consulta no Tarot do trabalho .

PREVISÃO PARA TRABALHO E DINHEIRO EM SETEMBRO DE 2021!

​ ÁRIES (21/3 a 20/4)

Graças ao Sol virginiano, sua postura estará mais disciplinada e seu jeito vai ficar mais focado no trabalho. Com foco no serviço e o senso de dever fortalecido, terá mais condições de se concentrar em suas tarefas e a paciência será uma dádiva para você: vai te ajudar a colocar um toque extra de capricho no que faz. Sua criatividade estará cristalina e suas competências vão brilhar, mas vai querer ver os resultados práticos dos seus esforços e isso pode te deixar muito exigente. Para aplicar bem sua vitalidade e tirar o melhor proveito do seu tempo, valerá organizar as prioridades e ir cumprindo as metas por etapas, assim vai atender todas as demandas sem se estressar e se sobrecarregar. Se procura emprego, terá mais sorte na primeira quinzena. No lado material, há chance de firmar acordo ou contrato vantajoso ou vislumbrar oportunidades de progresso numa sociedade ou parceria. No entanto, convém ser mais prudente com as suas finanças a partir do dia 10. Pendências, taxas, impostos e coisas ligadas a cartório ou provento podem tirar o sossego – resolva logo para não se aborrecer.

TOURO (21/4 a 20/5)

Setembro já começa com vibes favoráveis para os seus interesses e as promessas de sucesso vão levantar seu astral, meu consagrado! Com vários astros circulando no setor do trabalho, seus talentos vão aparecer mais, sua determinação se fortalecerá e você tem tudo para impressionar os chefes. Só não descarte rivalidades, disputas e concorrência mais acirrada na segunda quinzena. Se você está atrás de uma vaga, a hora de acelerar o passo, mandar currículo e preencher fichas é agora. Oportunidades devem surgir com mais frequência nas primeiras semanas e você pode carimbar seu passaporte para um emprego com carteira assinada, saindo da informalidade. As finanças vão depender bastante da sua performance profissional e quanto mais você se empenhar, maiores serão as chances de melhorar sua situação. Pode garantir ganhos extras com um bico ou serviço temporário que pegar nesse mês. Só abra os olhos a partir do dia 28, quando Mercúrio começa movimento contrário e alerta que despesas extras vão pesar no orçamento. Controle o salário com mais rigor e não deixe contas penduradas para pagar depois.

GÊMEOS (21/5 a 20/6)

Chegou a hora de se valer da sua abundante energia mental, versatilidade e criatividade para brilhar em suas tarefas, geminiane! Neste mês, você vai sobressair graças aos seus dons e terá mais chances de mandar bem em atividades que conhece e domina. A partir do dia 10, sua garra e seus talentos vão ficar em evidência e não faltará determinação para conquistar o lugar que deseja e merece no trabalho. Se está desempregado(a), uma boa oportunidade pode surgir através da indicação de gente do seu convívio. Na parte material, a sorte vai soprar em sua direção na primeira semana e você pode ganhar algo em rifa, sorteio, raspadinha ou loteria. Depois dessa fase, a grana vai depender muito do seu empenho no trabalho e nada virá de bandeja para as suas mãos, mas os ganhos serão proporcionais à sua dedicação e pode pintar um serviço extra para complementar a renda. Por outro lado, a sede de consumo tende a aumentar a partir do dia 1 e convém controlar melhor a gastança. Passar tudo no crédito e abrir continhas novas na louca podem complicar a situação e você corre o risco de se apertar depois.

CÂNCER (21/6 a 21/7)

Com um jeito mais focado, atento e organizado, você tem plenas condições de colocar tudo em ordem em sua vida profissional neste mês. O período será indicado para cuidar das tarefas de rotina, sistematizar seu trabalho e resolver probleminhas que surgirem no dia a dia. Também será uma fase propícia para quem está se preparando para concursos, quer prestar exames classificatórios e participar de seleção de emprego. Se for o seu caso, mostre total confiança no seu taco em entrevistas e dinâmicas de grupo, pois você tem tudo para se destacar e vai se comunicar muito bem: saberá argumentar, vender seu peixe e convencer. Há boas chances de sobressair em atividades ligadas com ensino, comércio virtual ou presencial, transportes e serviços junto ao público, setores que também podem impulsionar seus ganhos. Aliás, o período é oportuno para tirar proveito da sua habilidade para realizar negociações, o que tende a colaborar bastante com as promessas de melhorias na parte financeira. No entanto, controle o orçamento com mais rigor a partir do dia 22, já que as despesas em casa devem aumentar.

LEÃO (22/7 a 22/8)

O Sol visita sua Casa do Dinheiro e coloca os interesses materiais em evidência neste mês, deixando seu signo centrado nos assuntos financeiros. Encher o bolso e prosperar serão as metas leoninas e seu jeito também estará mais compenetrado no serviço. Você não pensará duas vezes para colocar os deveres e compromissos profissionais em primeiro lugar, ainda mais se vislumbrar oportunidades de melhorias em seus ganhos. Contando com mais disciplina, foco e organização, vai dar duro para conseguir o que ambiciona, mas desejará ver resultados concretos e satisfatórios dos seus esforços e a cor da grana na sua mão. Há boas chances de se dar bem, só que você precisará lapidar sua forma de se relacionar com quem trabalha. Estará muito mais exigente com sua própria produtividade, mas também vai ficar de olho no desempenho dos outros e pode pagar de chato(a). Seu lado cri-cri estará de plantão e se perceber falhas alheias, não vai poupar ninguém. Convém dosar as críticas e praticar a política da boa vizinhança para se entrosar numa boa com todos, assim não correr o risco de arranjar desafetos.

VIRGEM (23/8 a 22/9)

Você é a discrição em pessoa, prefere estar longe dos holofotes e faz a sua parte sem pensar em louros e aplausos. Mas os astros revelam que chegou a sua vez de brilhar, valorizar suas competências e se destacar em suas funções. Com o Sol e de Marte em seu signo, suas qualidades despontam, sua garra vai aparecer e você pode cair nas graças dos chefes. Há chance de assumir novos desafios e até uma posição de maior responsabilidade. Agora, se trabalha na informalidade e toca algum trampo por sua conta, as indicações de sucesso serão medidas pelas perspectivas de melhorias nos ganhos e olha que não vai faltar estímulo para ampliar seu faturamento, mesmo num negócio mais modesto. O período é ideal para lucrar com as suas atividades, ainda mais se atua com produtos ou serviços que tenham a ver com artesanato, trabalhos manuais, confecções, moda, beleza ou estética. Vênus segue em sua Casa das Posses nas primeiras semanas, deixando seus talentos mais apurados e certeiros para atrair dinheiro. Na segunda quinzena, seu dom para vender pode trazer grana, mas as despesas vão aumentar – se liga!

LIBRA (23/9 a 22/10)

Sol e Marte infernizam seu astral e alertam que obstáculos podem surgir, mas Mercúrio vai dar a maior força para você se livrar das bagaças. Sua energia mental, inteligência e criatividade serão grandes aliadas na hora de encontrar soluções para os problemas, bolar planos e estratégias para o trabalho caminhar melhor. Na segunda quinzena, Marte vai jogar no seu time e aí sim as coisas vão fluir com rapidez no serviço. Você vai demonstrar seu dinamismo e terá ainda mais vontade de vencer na vida, por isso, confie em seus talentos e vai sem medo: a concorrência não é bicho papão. Já com dinheiro, convém ser prudente, fazer as contas e organizar o orçamento para ter uma noção exata da sua situação. Não deixe prestações e dívidas acumularem, pois podem virar uma bola de neve e aí não vai ser fácil botar as finanças nos trilhos. Já na segunda quinzena, a sorte vai soprar em sua direção com a entrada de Vênus em sua Casa da Fortuna e você pode descolar uma graninha extra com algo que sabe fazer. Será a época certa para investir em suas ideias, botar a mão na massa e lucrar com seus dons.

ESCORPIÃO (23/10 a 21/11)

O Sol vai dar um baita apoio para suas esperanças e revela que é hora pegar firme nas suas metas profissionais para transformar ideais em realidade. Você será um exemplo de superação no serviço e vai motivar os colegas com sua postura focada e dedicada. Pode se destacar em grupos, equipes e serviços especializados. Porém, seu signo terá que lidar com as vibes tensas de Marte, o que pode deixar quem está insatisfeito com vontade de chutar tudo para o alto. Se é o seu caso, não faça nada de que possa se arrepender e seja paciente, pois essa maré braba vai passar na segunda quinzena. Quem procura emprego também terá mais sorte nessa época, mas precisará se ligar na concorrência a partir do dia 22. O lado material pode exigir mais disciplina e controle nos gastos, mas seu instinto para descobrir oportunidades rentáveis estará afiado e você pode sair no lucro se seguir seu sexto sentido. Na primeira quinzena, há boas chances de resolver uma pendência ou quitar dívida que andou tirando seu sono. Se precisa reforçar sua renda, uns bicos para fazer em casa devem surgir e podem ajudar bastante.

SAGITÁRIO (22/11 a 21/12)

Com o Sol no topo do seu Horóscopo, a carreira será prioridade número 1 e você tem tudo para progredir em sua área, ainda mais se mostrar seu profissionalismo e dedicação aos chefes. Dê o seu melhor nas tarefas que desempenhar e prove do que é capaz, pois as oportunidades de crescimento vão ficar mais nítidas neste mês e você vai contar com talento e vitalidade de sobra para chegar mais perto do que ambiciona. Agora, não descarte contratempos a partir do dia 10 e até puxadas de tapete de gente traíra e invejosa. Convém agir com total discrição, fazer a sua parte sem esperar pelos outros e não contar seus planos para ninguém, afinal, seguro morreu de velho, concorda? Se procura emprego, a recomendação é atualizar seu currículo, marcar entrevistas e checar ofertas nas primeiras semanas, quando terá mais chances de sucesso. As finanças também estarão mais estimuladas nessa época e conquistas profissionais devem trazer bons frutos para seu bolso. Marte e Plutão mandam ótimas vibes para você incrementar sua renda à custa dos esforços no trabalho, inclusive se tem uma atividade autônoma.

CAPRICÓRNIO (22/12 a 20/1)

Em setembro, os astros convidam você a investir em treinamentos, aprendizados e ampliar seus conhecimentos. Quanto mais se atualizar e aprimorar saberes para atender as exigências do competitivo mercado de trabalho, maiores serão as chances de conquistar seu lugar ao sol. Conselhos e dicas de pessoas influentes e experientes podem ser úteis para você se aperfeiçoar, valorizar suas habilidades e conseguir se destacar. Mas não descarte dissabores e imprevistos na segunda quinzena, sobretudo no fim do mês, quando Mercúrio inicia a caminhada contrária em sua 10ª Casa. Convém focar mais nos prazos e organizar sua agenda para manter todos os deveres em dia, só não espere cooperação alheia – cada um que dê conta das suas responsabilidades. Com dinheiro, as primeiras semanas serão mais positivas e há indicação de melhorias nos ganhos. Você terá possibilidade de começar algo com bom potencial de lucro, mas precisará recorrer à prudência do seu signo para driblar ciladas que podem surgir na segunda quinzena. Cuidado com empréstimos, avais, contas novas e não misture interesses financeiros com amizades.

AQUÁRIO (21/1 a 19/2)

Setembro começa com altos e baixos no serviço e contratempos podem surgir. Arme-se de paciência e evite forçar a barra para resolver as coisas ao seu modo. Se esticar demais a corda e quiser se impor, pode ter atritos e prejudicar sua boa imagem. Mas o astral melhora bastante a partir do dia 10 graças às vibes de Vênus e novos ventos vão soprar. Sua garra e seu talento vão se fortalecer e oportunidades devem surgir, inclusive para quem procura emprego ou quer complementar a renda com um segundo trabalho. Há chance de começar uma atividade que pode trazer muita realização. No departamento financeiro, convém organizar melhor seu orçamento, manter tudo sob controle e ter mais disciplina com o seu dinheiro. Oportunidades de negócios tendem a aparecer, mas será preciso dobrar a cautela com situações que envolvam riscos, agiotagem, empréstimos e ficar esperto(a) com gente espertalhona que promete ganhos fáceis, pois pode cair no conto do vigário e amargar prejuízos. Em compensação, o astral melhora bastante a partir do dia 20 e seu tino empreendedor vem à tona: será o momento de lucrar.

PEIXES (20/2 a 20/3)

Os astros realçam seu espírito de cooperação, seu profissionalismo e revelam que o momento é propício para somar forças, trabalhar em equipe e progredir. É hora de se aliar aos colegas, trocar experiências e mostrar que todos podem ganhar com a união de esforços no serviço. Com sua disciplina, boa vontade e postura caprichosa em alta, você vai motivar e contagiar as pessoas com facilidade. O período será favorável para falar sobre sociedade, acertar detalhe de contratação, costurar acordos ou então começar uma parceria promissora com quem tenha interesses e objetivos em comum. Sol e Marte destacam sua capacidade de organização, deixam seu jeito mais aguerrido, batalhador e focado nos resultados: você vai querer ver os frutos do seu empenho, principalmente no bolso. Aproveite para planejar cada passo e estruturar a sua rotina para tudo sair conforme planeja. Porém, as finanças podem enfrentar altos e baixos na segunda quinzena e será preciso agir com mais determinação para superar desafios. Convém ter mais cautela com dívidas, pendências, impostos, juros, taxas e coisas em cartório.

O que achou da previsão para trabalho e dinheiro? Compartilhe com os seus amigos também!

