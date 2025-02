Trabalhadores sofrem descarga elétrica e ficam presos em poste

Conforme apurado pela reportagem, dois deles tiveram queimaduras graves e precisaram ser transferidos para um hospital em Teresina

Quatro eletricistas sofreram uma descarga elétrica enquanto trabalhavam na estação de energia de Gilbués, Sul do estado, nesta quarta-feira (26). Conforme apurado pelo MeioNews, dois deles tiveram queimaduras graves e precisaram ser transferidos para um hospital em Teresina. Os outros dois seguem internados em uma unidade de saúde da cidade.

O QUE ACONTECEU

Segundo informações preliminares, os trabalhadores estavam no alto de um poste quando entraram em contato acidentalmente com um equipamento energizado. Funcionários que presenciaram o acidente ajudaram a fazer o resgate dos homens até a chegada do Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (SAMU).

Vídeos que circulam nas redes sociais mostram os homens pendurados no poste e outros caídos no chão enquanto recebem socorro. As vítimas são funcionárias de uma empresa contratada para prestar serviços à Equatorial Piauí.

O QUE DIZ A EQUATORIAL

Em nota, a Equatorial Piauí informou que está prestando suporte necessário aos trabalhadores e suas famílias e que as causas do acidente estão sendo investigadas.

Nota de esclarecimento

A Equatorial Piauí informa que tomou conhecimento do acidente registrado na tarde desta quarta-feira (26), envolvendo quatro colaboradores de empresas prestadoras de serviços que estavam atuando em uma obra de melhoria na rede elétrica de Gilbués, região sul do estado.

A Distribuidora lamenta o ocorrido e esclarece que está fornecendo todo o suporte aos prestadores de serviços e acompanhando o quadro de saúde dos profissionais, que já foram transferidos para centros médicos mais especializados, onde estão recebendo tratamento e cuidados adequados.

As causas do acidente estão sob apuração pela Concessionária e pelas empresas prestadoras de serviço envolvidas.